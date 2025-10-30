Tragedia na przejściu dla pieszych. Kierowca mercedesa potrącił kobietę. Zmarła w szpitalu

Tragedia w Nidzicy. Mercedes potrącił kobietę na pasach, 67-latka nie żyje

Nidziccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w środę (29 października) około godz. 16:40. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na drodze wojewódzkiej W545 w Nidzicy, 59-letni kierowca osobowego mercedesa, jadąc ul. Sprzymierzonych w kierunku Napiwody, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą przez jezdnię 67-letnią kobietę prowadzącą rower.

Kobieta na skutek doznanych obrażeń została przetransportowana do szpitala w Działdowie. Tam, niestety zmarła, pomimo podjętej reanimacji. 59-latek za kierownicą mercedesa był trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu nidzickiego. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Teraz będą wyjaśniać wszelkie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: KPP w Nidzicy

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

