Tragedia na drodze. Pieszy popełnił błąd i zginął pod kołami nissana

Śmiertelne potrącenie w Wilkowie. Znamy szczegóły, policja bada sprawę

W miejscowości Wilkowo (powiat kętrzyński) w weekend doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, w niedzielę (26 października) około godz. 18, kierujący nissanem 52-latek potrącił przechodzącego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym 65-latka.

Niestety, mężczyzny nie udało się uratować, pomimo reanimacji. Kierowca nissana był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku. Po zdarzeniu droga w miejscowości Wilkowo była całkowicie zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdem przez Świętą Lipkę.

Źródło: KPP w Kętrzynie

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania