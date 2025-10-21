Koledzy ze służby żegnają Rafała. Policjant miał zaledwie 36 lat. „Człowiek o wielkim sercu”

Policjant ze Szczytna nie żyje. Miał tylko 36 lat. Koledzy w żałobie

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie przekazała tragiczne wieści. W piątek (17 października) po długiej i wyczerpującej walce z chorobą zmarł mł. asp. Rafał Orzoł. Policjant miał zaledwie 36 lat. - Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Kolega, przyjaciel i człowiek o wielkim sercu – napisali funkcjonariusze z KPP w Szczytnie w pożegnalnym wpisie.

Rafał Orzoł rozpoczął służbę w policji w 2012 r. w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. W 2016 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie. Koledzy wspominają, że „przez wszystkie lata swojej pracy dawał się poznać jako funkcjonariusz oddany służbie, sumienny, odpowiedzialny i zawsze gotowy nieść pomoc innym”.

Kierownictwo Warmińsko-Mazurskiej Policji, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, policjanci, pracownicy cywilni oraz koledzy i koleżanki łączą się w bólu z rodziną zmarłego, składając szczere wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach. Pogrzeb zmarłego policjanta odbędzie się we wtorek (21 października) w Szczytnie.

Źródło: KPP w Szczytnie