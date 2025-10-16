Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką. Kierowca toyoty nie miał szans

Kurzętnik. Śmiertelny wypadek, nie żyje 52-letni kierowca toyoty

W środę (15 października) około godz. 19:40, oficer dyżurny nowomiejskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku doszło do wypadku drogowego.

Na miejscu zdarzenia okazało się, że 52-letni kierowca toyoty, jadąc z kierunku Kurzętnika w stronę Brodnicy, zjechał na lewą stronę drogi i doprowadził do zderzenia czołowego z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem ciężarowym marki DAF z naczepą.

– mówi w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Ludmiła Mroczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Niestety, kierowca toyoty zmarł na miejscu. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku.

CZYTAJ TEŻ: Śmiertelne potrącenie pieszej w Bartoszycach

Źródło: KPP w Nowym Mieście Lubawskim

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania