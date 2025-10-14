Ojciec i córka zginęli w pożarze pod Kętrzynem. Prokuratura: „Nie wykluczamy ponownych oględzin”

Sebastian Chrostowski
2025-10-14 9:37

Trwa ustalanie przyczyn tragicznego, nocnego pożaru w miejscowości Winda w powiecie kętrzyńskim (woj. warmińsko-mazurskie) W pożarze domu wielorodzinnego zginęły dwie osoby: ojciec i jego 13-letnia córka.

  • Tragiczny pożar w miejscowości Winda pochłonął dwie ofiary: ojca i jego 13-letnią córkę.
  • Matka i drugie dziecko przeżyły, a prokuratura bada przyczyny i okoliczności zdarzenia.
  • Spalone schody utrudniły akcję ratunkową; dowiedz się, co dalej z poszkodowaną rodziną.

Ciała zostały zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. Dwoje innych członków rodziny przeżyło pożar: matka trafiła do szpitala, zaś drugim dzieckiem zaopiekowała się rodzina. - Dokładne okoliczności zdarzenia będą badane w ramach tego postępowania. Nie wykluczamy ponownych oględzin miejsca zdarzenia – mówi prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Wiadomo już, że dom, w którym doszło do tragedii, nie nadaje się do zamieszkania. Skarbnik gminy Barciany, na terenie której leży wieś Winda, Magda Świercz powiedziała w rozmowie z PAP, że pogorzelcy znaleźli schronienie u rodzin i znajomych. - Jedno mieszkanie w tym budynku należało do gminy, tym ludziom przygotowujemy inny lokal. Jeśli będzie potrzeba mieszkań dla innych pogorzelców uruchomimy na ten cel świetlice wiejskie - powiedziała Świercz.

Asp. sztab. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie poinformowała, że funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Przesłuchali świadków i prowadzili oględziny miejsca pożaru.

Z kolei mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik KW PSP w Olsztynie, opowiedział o skomplikowanej akcji ratowniczej. Dotarcie do 13-latki i jej ojca było utrudnione, ponieważ spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku. Niestety, życia nastolatki i jej 66-letniego ojca nie udało się uratować.

Źródło: KPP w Kętrzynie / Prokuratura Okręgowa w Olsztynie / KW PSP Olsztyn

