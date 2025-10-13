Śmiertelny pożar pod Kętrzynem. Dwie osoby nie żyją. Wiadomo, co dalej z mieszkańcami

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-13 13:31

Wiadomo już, że dom, w którym w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października) wybuchł pożar, nie nadaje się do zamieszkania. Poszkodowanym mieszkańcom budynku we wsi Winda próbują pomóc władze gminy Barciany. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News
  • Tragiczny pożar w Windzie: dwie ofiary śmiertelne, w tym 13-letnia dziewczynka.
  • Władze gminy Barciany organizują pomoc dla poszkodowanych, oferując wsparcie mieszkaniowe.
  • Śledztwo wyjaśnia przyczyny pożaru i skomplikowanej akcji ratunkowej.
  • Dowiedz się, co utrudniało ratownikom dotarcie do ofiar i jakie kroki podjęto po tragedii.

Śledczy ustalają, dlaczego w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października) w budynku wielorodzinnym w Windzie (woj. warmińsko-mazurskie) wybuchł pożar. Zginęły w nim dwie osoby: ojciec i 13-letnia córka. Dwoje innych członków rodziny przeżyło pożar: matka trafiła do szpitala, zaś drugim dzieckiem zaopiekowała się rodzina.

Wiadomo już, że dom, w którym doszło do tragedii, nie nadaje się do zamieszkania. Skarbnik gminy Barciany, na terenie której leży wieś Winda, Magda Świercz powiedziała w rozmowie z PAP, że pogorzelcy znaleźli schronienie u rodzin i znajomych. - Jedno mieszkanie w tym budynku należało do gminy, tym ludziom przygotowujemy inny lokal. Jeśli będzie potrzeba mieszkań dla innych pogorzelców uruchomimy na ten cel świetlice wiejskie - powiedziała Świercz.

Asp. sztab. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie poinformowała, że funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Przesłuchali świadków i prowadzili oględziny miejsca pożaru.

Z kolei mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik KW PSP w Olsztynie, opowiedział o skomplikowanej akcji ratowniczej. Dotarcie do 13-latki i jej ojca było utrudnione, ponieważ spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku. Niestety, życia nastolatki i jej 66-letniego ojca nie udało się uratować.

CZYTAJ TEŻ: Tragiczny pożar bloku. Nie żyje kobieta, konieczna była ewakuacja mieszkańców

Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?

Polecany artykuł:

"Spoczywaj w pokoju, Kubo...". Szkoła żegna 18-latka, który zginął w wypadku. B…
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KĘTRZYN
POLICJA
POŻAR
STRAŻ POŻARNA