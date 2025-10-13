Wiadomo, kim były ofiary tragedii pod Kętrzynem. Ojciec i 13-letnia córka zginęli w nocnym pożarze

Tragiczny pożar w Windzie pod Kętrzynem zabrał życie dwóm osobom.

Ofiarami są 66-letni ojciec i jego 13-letnia córka.

Co doprowadziło do tej tragedii i jak przebiegało ratowanie poszkodowanych? Dowiedz się więcej.

Kętrzyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w nocy z 12 na 13 października w miejscowości Winda (powiat kętrzyński).

- W pożarze zginęły dwie osoby: 66-letni mężczyzna oraz jego 13-letnia córka – mówi w rozmowie z „Super Expressem” asp. Sztab. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Rzeczniczka kętrzyńskiej policji dodała, że zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który określi, co mogło być bezpośrednią przyczyną pożaru.

Do tragedii doszło w poniedziałek (13 października) około godz. 1:30. Kętrzyńscy policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w miejscowości Winda w gminie Barciany. Na miejsce natychmiast wysłane zostały służby ratunkowe.

Podczas prowadzonej akcji gaśniczej, na poddaszu budynku znaleziono dwa ciała: ojca i córki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w budynku w chwili zdarzenia przebywało 10 osób.

– relacjonuje Ewelina Piaścik.

8 osób opuściło budynek o własnych siłach, jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kętrzyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przesłuchują świadków i prowadzą oględziny miejsca pożaru.

Z kolei mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik KW PSP w Olsztynie, opowiedział o skomplikowanej akcji ratowniczej. Dotarcie do 13-latki i jej ojca było utrudnione, ponieważ spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku. Niestety, życia nastolatki i jej 66-letniego ojca nie udało się uratować.

Źródło: KPP w Kętrzynie

