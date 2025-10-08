Tragiczny pożar bloku. Nie żyje kobieta, konieczna była ewakuacja mieszkańców

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-08 7:59

Tragedia na obrzeżach Olsztyna, przy ul. Srebrnej. We wtorek (7 października) wieczorem w pożarze mieszkania w bloku zginęła 87-letnia kobieta. Po tym jak ogień objął mieszkanie znajdujące się na drugim piętrze, ewakuowano 46 osób. W nocy mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań.

Tragiczny pożar bloku. Nie żyje kobieta, konieczna była ewakuacja mieszkańców

i

Autor: OSP w Bartągu/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Pożar mieszkania w Olsztynie. Nie żyje 87-letnia kobieta

Pożar wybuchł w pokoju mieszkania na drugim piętrze. Znajdującą się tam kobietę wynieśli strażacy: zawodowi i ochotnik, którzy mieszkają w okolicy. Niestety, akcja reanimacyjna nie powiodła się. Ofiara miała 87 lat.

St. kpt. Adam Rybicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przekazał w rozmowie z PAP, że pożar wybuchł w pokoju i nie wydostał się poza to jedno mieszkanie. Dzięki temu konstrukcja budynku nie została naruszona i po przewietrzeniu ludzie wrócą do mieszkań.

Po pożarze strażacy wietrzyli budynek i na noc wszyscy mieszkańcy bloku wrócili do swoich mieszkań. - W sumie ewakuowało się 46 osób - podał Rybicki. Po zakończeniu akcji strażaków na miejscu będą pracowali policjanci i prokurator.

CZYTAJ TEŻ: Tajemnicze balony spadły na Warmii i Mazurach. Nowa metoda przestępców

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek w powiecie bartoszyckim – przestroga dla kierowców
Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
EWAKUACJA
OLSZTYN