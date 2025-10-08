Tragiczny pożar bloku. Nie żyje kobieta, konieczna była ewakuacja mieszkańców

Pożar mieszkania w Olsztynie. Nie żyje 87-letnia kobieta

Pożar wybuchł w pokoju mieszkania na drugim piętrze. Znajdującą się tam kobietę wynieśli strażacy: zawodowi i ochotnik, którzy mieszkają w okolicy. Niestety, akcja reanimacyjna nie powiodła się. Ofiara miała 87 lat.

St. kpt. Adam Rybicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przekazał w rozmowie z PAP, że pożar wybuchł w pokoju i nie wydostał się poza to jedno mieszkanie. Dzięki temu konstrukcja budynku nie została naruszona i po przewietrzeniu ludzie wrócą do mieszkań.

Po pożarze strażacy wietrzyli budynek i na noc wszyscy mieszkańcy bloku wrócili do swoich mieszkań. - W sumie ewakuowało się 46 osób - podał Rybicki. Po zakończeniu akcji strażaków na miejscu będą pracowali policjanci i prokurator.

