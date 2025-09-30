Tajemnicze balony spadły na Warmii i Mazurach. Nowa metoda przestępców

Na Warmii i Mazurach pojawiły się balony wykorzystywane przez przemytników do transportu papierosów bez akcyzy.

Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych obiektów i ostrzega przed samodzielnym zbliżaniem się do nich.

Odkrycia niedaleko Giżycka i Mrągowa ujawniły po 1500 paczek papierosów, a podobny balon znaleziono w Bartoszycach.

Dowiedz się, jak te balony naruszają polską przestrzeń powietrzną i co robią służby, aby temu zapobiec.

Nowa metoda przemytników. Balony z papierosami na Warmii i Mazurach

Przestępcy sięgają po coraz to nowe metody, aby osiągnąć swój cel i czerpać zyski w nielegalny sposób. Dotyczy to m.in. przemytników, którzy próbują wprowadzić do obrotu towary akcyzowe z pominięciem obowiązków podatkowych. W ostatnim czasie policjanci na Warmii i Mazurach pojawiły się balony, którymi przemytnicy próbowali transportować papierosy bez polskich znaków akcyzy. Odkrycie mogło niepokoić mieszkańców tym bardziej, że przecież kilka tygodni temu kilkanaście obiektów naruszyło polską przestrzeń powietrzną od wschodu.

Co robić, gdy znajdziemy podejrzany obiekt? Ważny apel policji

Mundurowi przypominają, że w każdym przypadku zauważenia podejrzanego obiektu, który niespodziewanie ląduje w naszej okolicy, należy powiadomić o tym policjantów. W przypadku takiego odkrycia nie należy się do niego zbliżać i samodzielnie próbować sprawdzać, co znajduje się w paczce do niego podłączonej. W pierwszej kolejności należy zadzwonić pod numer alarmowy i przekazać informację o takim znalezisku służbom, a następnie poczekać do przyjazdu policjantów, by wskazać im dokładnie to miejsce.

W środę (24 września) zgłoszenie otrzymali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Wynikało z niego, że o godz. 21 w gminie Kruklanki zgłaszający odnalazł balon, który spadł na jego pole. Na dole balonu znajdowała się paczka, owinięta w folię. Balon był na polu uprawnym i miał doczepiony pakunek.

Interweniujący policjanci, po sprawdzeniu pakunku pod kątem ewentualnego zagrożenia pirotechnicznego, policjanci potwierdzili, że w środku znajdowało się 1 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Z kolei w niedzielę (28 września) po godz. 7:30 mrągowscy policjanci zgłoszenie, że na jednym z pól kukurydzy w miejscowości Burszewo ktoś zauważył balon z podczepionym pakunkiem nieznanego pochodzenia. Na miejsce zostali skierowani policjanci oraz funkcjonariusz nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Okazało się, że wewnątrz pakunku znajdowało się 1 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezisko i prowadzą dalsze czynności procesowe w tej sprawie.

Podobny balon został również ujawniony w Bartoszycach na jednym z osiedli we wtorek (30 września). Zauważyła go policjantka pionu kryminalnego w drodze na służbę. Zatrzymała się i zabezpieczyła balon wzywając umundurowany patrol na miejsce. Policjanci ustalają zawartość pakunku podłączonego do balonu, w którym również znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Źródło: KWP Olsztyn

