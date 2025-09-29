Miał w mieszkaniu materiały wybuchowe. 20-latek wyszedł na wolność! Prokuratura nie odpuszcza

Olsztyńska prokuratura odwoła się od decyzji sądu w sprawie Jakuba N., podejrzanego o posiadanie materiałów wybuchowych.

– Na złożenie zażalenia w tej sprawie mamy siedem dni i na pewno to zrobimy. Konsekwentnie uważamy, że w tej sprawie powinien być zastosowany tymczasowy areszt – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

W środę (25 września) prokuratura i ABW w mieszkaniu na osiedlu Generałów w Olsztynie zabezpieczyły materiały wybuchowe. Prokuratura podała, że niebezpieczne substancje miał i wyrabiał 20-letni Jakub N. Śledczy podali, że 20-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie Jakuba N., ale sąd go nie uwzględnił. Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak poinformował, że sąd uznał, że wystarczy, gdy 20-latek będzie miał dozór policji, zakaz kontaktowania się z czterema wymienionymi w postanowieniu osobami i zakaz opuszczania kraju.

W ocenie sądu analiza okoliczności tej sprawy wskazuje, że nie istnieje konieczność zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Zdaniem sądu nie zachodzi realna obawa mataczenia ze strony podejrzanego i innego bezprawnego wpływu na bieg postępowania karnego w kontekście jego znajomości z pozostałymi podejrzanymi w tej sprawie.

– dodał sędzia Barczak.

Działanie Jakuba N. ma się wiązać ze śledztwem w sprawie planowania ataków terrorystycznych, którym objętych jest już trzech innych młodych mężczyzn, których zatrzymano wiosną 2025 r. Trzech innych 19-latków ma zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym. W kwietniu służby zatrzymały dwóch, a w czerwcu trzeciego. Podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Odmówił też aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec wszystkich trzech stosowane są środki wolnościowe.

Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

- Podejrzani inspirację czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy – przekazała wówczas prokuratura.

19-latkom przedstawiono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 168 k.k. w zw. z art. 163 k.k., które dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zagrożenie karą wynosi od roku do 10 lat więzienia. Podejrzani usłyszeli także zarzuty z art. 255a par. 2 k.k., które dotyczą uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Według nieoficjalnych informacji na celowniku mężczyzn mogła znaleźć się szkoła, ale również większe skupiska ludzi, jak parady LGBT czy pielgrzymki.

