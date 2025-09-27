Sąd Rejonowy w Olsztynie odrzucił wniosek o areszt tymczasowy dla 20-latka podejrzanego o posiadanie substancji wybuchowej.

Jakub N. jest podejrzany o nielegalne wytwarzanie i posiadanie materiałów wybuchowych, co ma związek ze śledztwem w sprawie planowania aktów terrorystycznych.

Sąd uznał, że dozór policyjny i zakaz kontaktów są wystarczające, nie widząc obawy mataczenia ani dowodów na zamiar użycia materiałów do wyrządzenia krzywdy.

Sprawdź, dlaczego sąd podjął taką decyzję i jakie środki zastosowano wobec podejrzanego w tej głośnej sprawie.

Olsztyńska prokuratura okręgowa skierowała w piątek (26 września) do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 20-letniego Jakuba N. Młody mężczyzna jest podejrzany o wyrabianie i posiadanie bez wymaganego zezwolenia substancji wybuchowej stanowiącej istotną część amunicji (tj. czyn z art. 263 par. 1 kk i art. 171 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk).

Nadmienię, że zatrzymanie 20-letniego podejrzanego miało związek z prowadzonym przez olsztyńską prokuraturę śledztwem w sprawie o planowanie popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym.

- mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Olsztynie nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego 20-latka, uznając, że wystarczające będzie zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w jednostce policji, zakazem kontaktowania się z czterema wymienionymi w postanowieniu osobami oraz zakazem opuszczania kraju.

W ocenie Sądu Rejonowego, analiza okoliczności tej sprawy wskazuje, że nie istnieje konieczność zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Zdaniem Sądu, nie zachodzi realna obawa mataczenia ze strony podejrzanego i innego bezprawnego wpływu na bieg postępowania karnego w kontekście jego znajomości z pozostałymi podejrzanymi w tej sprawie.

- wyjaśnił Adam Barczak.

W ocenie Sądu Rejonowego, brak jest dowodów, że podejrzany chciał zabezpieczony materiał w postaci czarnego prochu użyć do zrobienia komuś krzywdy. Ponadto, sąd zwrócił uwagę, że podejrzanemu 20-latkowi nie przedstawiono zarzutu działania wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi podejrzanymi, a jedynie zarzut wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych.

Jakub N. to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. Trzech innych 19-latków ma zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym. W kwietniu służby zatrzymały dwóch, a w czerwcu trzeciego.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podawała w czerwcu, gdy zatrzymano młodych mężczyzn, że podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Sąd odmówił aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe.

Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

Sonda Czy terroryzm stanowi nadal zagrożenie? Tak Nie Nie mam zdania