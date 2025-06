Olsztyn. Planowali atak terrorystyczny. Trzy osoby zatrzymane

W czwartkowy poranek (12 czerwca) nadeszły szokujące informacje z Olsztyna. Jak poinformowała tamtejsza prokuratura okręgowa, zatrzymano trzech młodych mężczyzn podejrzanych o planowanie popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i okolic.

Według ustaleń podejrzani szkolili się z zakresu obsługi broni palnej, postaw strzeleckich i prowadzenia działań o charakterze militarno-taktycznym. Zbierali instrukcje dotyczące konstrukcji urządzeń wybuchowych i gromadzili środki i materiały o właściwościach pirotechnicznych.

Inspirowali się Breivikiem. Grozi im do 10 lat więzienia

Swoją inspirację do działań podejrzani czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik czy Brenton Tarrant. Byli zafascynowani ich ideologią. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. - Mówimy tu o zarzutach dotyczących potencjalnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, jak np. wybuch lub pożar - wyjaśnia prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie - Mówimy tu również o uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności służących do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego - dodał Brodowski.

Prezydent Olsztyna reaguje. Będą szkolenia dla uczniów i nauczycieli

Do sprawy odniósł się również Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. Zwrócił on uwagę, że "dzięki odpowiedniej reakcji służb, nikomu nic się nie stało". - I to jest najważniejsze - czytamy we wpisie Urzędu Miasta Olsztyna.

Szewczyk zapowiedział ponadto, że "w związku z ostatnimi zatrzymaniami zobowiązaliśmy pracowników szkół do zwiększenia czujności i jeszcze większego zwrócenia uwagi na ewentualne zagrożenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne". - Szkoły mają odpowiednie procedury antyterrorystyczne, jednak zdecydowaliśmy o ich weryfikacji - poinformowali urzędnicy. Decyzją prezydenta Olsztyna "miejski zespół zarządzania kryzysowego przy współudziale specjalistów m.in. z zakresu antyterroryzmu czy psychologii zajmie się przygotowaniem nowych procedur, które zostaną wdrożone natychmiast po ich przyjęciu". - Dodatkowo nauczyciele oraz dzieci i młodzież zostaną odpowiednio przeszkolone, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia - czytamy w komunikacie olsztyńskiego magistratu.

