Szokujące plany zamachu w Olsztynie. Chcieli być jak Breivik. Nowe informacje o zatrzymanych

Trzech nastolatków z Olsztyna i okolic zatrzymanych. Planowali ataki terrorystyczne

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, 3 czerwca 2025 r. funkcjonariusze ABW, działający na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzanego o planowanie popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Była to już trzecia osoba, której w tej sprawie przedstawiono zarzuty. Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i okolic.

Według ustaleń podejrzani szkolili się z zakresu obsługi broni palnej, postaw strzeleckich i prowadzenia działań o charakterze militarno-taktycznym. Zbierali instrukcje dotyczące konstrukcji urządzeń wybuchowych i gromadzili środki i materiały o właściwościach pirotechnicznych.

Zatrzymani fascynowali się Breivikiem

Swoją inspirację do działań podejrzani czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik czy Brenton Tarrant. Byli zafascynowani ich ideologią. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. - Mówimy tu o zarzutach dotyczących potencjalnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, jak np. wybuch lub pożar - wyjaśnia prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w rozmowie z Radiem Eska. - Mówimy tu również o uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności służących do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego - dodał Brodowski.

Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, natomiast wobec trzeciego z podejrzanych Sąd Rejonowy w Olsztynie zdecydował o wolnościowych środkach zapobiegawczych.

MSWiA o zatrzymanych: "Doskonalili umiejętności, fascynowali się zbrodniarzami"

Tyle lokalne służby. Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA dodał w rozmowie z PAP, że młodzi mężczyźni "fascynowali się ideologią, która sieje terroryzm". Jak wyjaśniał Dobrzyński, zatrzymani młodzi mężczyźni "zafascynowali się największymi zbrodniarzami tego świata, którzy popełniali największe zabójstwa". Analizowali zamachy, do których dochodziło w Norwegii, Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych. - I to jest najbardziej przerażające dlatego, że oni doskonalili swoje umiejętności - podkreślił Dobrzyński.

Podczas briefingu Jacek Dobrzyński mówił, że 19-latkowie "analizowali to pod kątem też popełnianych błędów przez sprawców". - Oni ściągali informacje z internetu, jak budować ładunki wybuchowe, jak ćwiczyć strzelanie w terenie, ale też w obiektach zamkniętych – podkreślił rzecznik MSWiA. Mężczyźni zostali zatrzymani dzięki pracy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dwóch zatrzymano już w kwietniu 2025 r.

ABW w porę zapobiegło tragedii?

Jak mówił Dobrzyński, prokuratura nie miała wątpliwości co do dowodów, które zebrali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaznaczył, że funkcjonariusze ABW wykonali potężną pracę. - Oddaję im szacunek i cześć, bo wyłapali już te pierwsze symptomy, które są najważniejsze - dodał.

Funkcjonariusze Delegatury ABW w Olsztynie zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym. To już trzecia osoba z zarzutami w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. Wcześniej do tej sprawy funkcjonariusze… pic.twitter.com/JbmMix2Jed— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 12, 2025

