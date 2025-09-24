ABW w bloku w Olsztynie! "Fascynowali się największymi zabójcami"

Olsztyn: ABW zabezpieczyła broń i materiały wybuchowe. "Sprawcy zostali zatrzymani, zanim do końca zostali wyszkoleni"

W środę, 24 września, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła akcję w jednym z bloków na Osiedlu Generałów w Olsztynie. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam broń i materiały wybuchowe. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Jak poinformował prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, czynności prowadzone są w ramach śledztwa dotyczącego osób podejrzewanych o czyny o charakterze terrorystycznym. Sprawa ma związek z wcześniejszym zatrzymaniem trzech nastolatków, którzy – według ustaleń śledczych – planowali atak inspirowany działaniami masowych zabójców, m.in. Andersa Breivika. "Ze względu na zagrożenie, zdecydowano o ewakuacji jednego z bloków. Teren został zabezpieczony przez policję i straż pożarną, a czynności ABW trwają" – przekazał prokurator Brodowski.

Jacek Dobrzyński: "Warto podkreślić, że jest to bardzo niebezpieczna sprawa"

"Warto podkreślić, że jest to bardzo niebezpieczna sprawa dlatego, że młodzi ludzie fascynowali się największymi zabójcami w historii nowoczesnej Europy. Sprawcy zostali zatrzymani, zanim do końca zostali wyszkoleni, zanim, nie daj Boże, popełniliby jakieś zbrodnie na terenie naszego kraju" - powiedział Radiu ESKA Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. "Przyjechali policjanci, przyjechała straż pożarna. Bardzo profesjonalnie służby mundurowe podeszły do tego zdarzenia. Teren został ogrodzony, ludzie ewakuowani, pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych podjął trop. Te czynności w Olsztynie trwają" - dodał rzecznik.

O sprawie zrobiło się głośno już w czerwcu, kiedy zatrzymano trzech młodych mieszkańców Olsztyna. Prokuratura zarzuciła im m.in. uzyskiwanie wiedzy i umiejętności służących do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego oraz przygotowania mogące skutkować zagrożeniem życia wielu osób. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Pomimo powagi zarzutów, sądy dwukrotnie odrzuciły wnioski prokuratury o tymczasowe aresztowanie nastolatków. Dwóch z nich opuściło areszt już latem, a wobec trzeciego sąd zastosował jedynie dozór policyjny – musi trzy razy w tygodniu stawiać się na komisariacie, informować o planowanych wyjazdach i nie może kontaktować się ze innymi podejrzanymi.

