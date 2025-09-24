ABW w akcji. Znaleziono broń i materiały wybuchowe. Trwa ewakuacja

W Olsztynie trwają czynności ABW w śledztwie dotyczącym podejrzanych o terroryzm, co doprowadziło do ewakuacji.

Sprawa ma związek z zatrzymaniem trzech nastolatków planujących atak, inspirowanych masowymi zabójcami.

Pomimo poważnych zarzutów, sąd nie zgodził się na areszt tymczasowy dla podejrzanych.

Dowiedz się, dlaczego prokuratura jest zaniepokojona i jakie środki zastosowano wobec nastolatków.

O zdarzeniu, które miało miejsce w środę (24 września), informował RMF FM. - W chwili obecnej ABW realizuje czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. Są to czynności w śledztwie dotyczącym osób, podejrzewanych o czyny o charakterze terrorystycznym – powiedział w rozmowie z Radiem Eska prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury.

Brodowski dodał, że z uwagi na potencjalne zagrożenie, zarządzono ewakuację jednego ewakuacji w jednym z bloków w Olsztynie. Akcja ma miejsce na Osiedlu Generałów. Prokuratura ma wkrótce przekazać więcej informacji na ten temat.

Na początku czerwca media obiegła informacja o zatrzymaniu trzech nastolatków, którzy planowali atak terrorystyczny w Olsztynie. Swoją inspirację do działań podejrzani czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik czy Brenton Tarrant. Byli zafascynowani ich ideologią. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. - Mówimy tu o zarzutach dotyczących potencjalnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, jak np. wybuch lub pożar - mówił niedługo po zatrzymaniu prok. Daniel Brodowski. - Mówimy tu również o uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności służących do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego - dodał Brodowski.

Sąd Rejonowy w Olsztynie nie uwzględnił wniosków prokuratora o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie o planowanie popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym. Prokuratura złożyła zażalenia, a 1 lipca Sąd Okręgowy w Olsztynie... nie uwzględnił zażalenia. Nastolatkowie nie wrócili zatem do aresztu.

Warto przypomnieć, że jest jeszcze jeden podejrzany o planowanie ataku terrorystycznego, jednak 4 czerwca Sąd Rejonowy w Olsztynie także nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzeciego z mężczyzn. Sąd uznał wówczas, że wystarczające będzie zastosowanie wobec tego podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce policji właściwej według miejsca zamieszkania podejrzanego, informowania policji o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, połączonego z zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób ze współpodejrzanymi.

