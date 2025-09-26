Plany ataków terrorystycznych. Akcja służb w Olsztynie. 20-latek z zarzutem

20-latek z Olsztyna usłyszał zarzut posiadania i wytwarzania substancji wybuchowej, co jest elementem szerszego śledztwa w sprawie planowania ataków terrorystycznych.

Mężczyzna przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt; jest to czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie.

Pozostali trzej podejrzani, również młodzi Polacy, gromadzili materiały pirotechniczne i instrukcje, a także trenowali strzelectwo. Dowiedz się więcej o szczegółach tego niepokojącego śledztwa.

W piątek (26 września) prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, poinformował w rozmowie z PAP, że prokurator po analizie zgromadzonego materiału przedstawił 20-letniemu Jakubowi N. z Olsztyna zarzut posiadania i wyrabiania bez wymaganego zezwolenia substancji wybuchowej, która to substancja stanowiła istotną część amunicji. Czyn ten jest zagrożony karą od 1 roku do 10 lat więzienia.

- Podejrzany został przesłuchany i przyznał się do winy. Prokurator postanowił o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu - dodał prokurator Brodowski.

Mężczyznę zatrzymano w środę (24 września) w Olsztynie w związku ze śledztwem dotyczącym planowania ataków terrorystycznych. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informowała, że z bloków na osiedlu Generałów w Olsztynie ewakuowano mieszkańców, a po niej służby miały zabezpieczyć materiały niebezpieczne.

To już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. Trzech innych 19-latków ma zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym. W kwietniu służby zatrzymały dwóch, a w czerwcu trzeciego.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podawała w czerwcu, gdy zatrzymano młodych mężczyzn, że podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Sąd odmówił aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe.

Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

Sonda Czy terroryzm stanowi nadal zagrożenie? Tak Nie Nie mam zdania