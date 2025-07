Chcieli być jak Breivik. Planowali atak terrorystyczny. Zaskakująca decyzja sądu

Olsztyn. Sąd nie przedłużył aresztu podejrzanym o terroryzm. Jakie środki zastosowano?

Sąd Rejonowy w Olsztynie 13 czerwca 2025 r. nie uwzględnił wniosków prokuratora o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie o planowanie popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym. Sąd Rejonowy uznał wówczas, że dla prawidłowego dalszego toku postępowania przygotowawczego wystarczające będzie zastosowanie środków o charakterze wolnościowym, o których rodzaju i zakresie zadecyduje prokurator uwzględniając cele i tok postępowania.

Sąd Rejonowy w uzasadnieniu tych decyzji wskazał na brak podstaw do przyjęcia na ówczesnym etapie postępowania istnienia uzasadnionej obawy, że obaj podejrzani, przebywając na wolności, będą w jakikolwiek bezprawny sposób wpływali na zebrany już materiał dowodowy, albo w inny bezprawny sposób utrudniali postępowanie. Zdaniem Sądu Rejonowego, na tym etapie postępowania nie zachodziła już również realna obawa popełnienia przez podejrzanych przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu innych osób.

- wyjaśnił sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Warto przypomnieć, że jest jeszcze jeden podejrzany o planowanie ataku terrorystycznego, jednak 4 czerwca Sąd Rejonowy w Olsztynie także nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzeciego z mężczyzn. Sąd uznał wówczas, że wystarczające będzie zastosowanie wobec tego podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce policji właściwej według miejsca zamieszkania podejrzanego, informowania policji o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, połączonego z zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób ze współpodejrzanymi.

Chcieli być jak Breivik. Planowali atak terrorystyczny

Przypomnijmy, że na początku czerwca media obiegła informacja o zatrzymaniu trzech nastolatków, którzy planowali atak terrorystyczny w Olsztynie. Swoją inspirację do działań podejrzani czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik czy Brenton Tarrant. Byli zafascynowani ich ideologią. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. - Mówimy tu o zarzutach dotyczących potencjalnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, jak np. wybuch lub pożar - mówił kilka tygodni temu prok. Daniel Brodowski. - Mówimy tu również o uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności służących do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego - dodał Brodowski.

