Licealiści planowali zamach w Olsztynie. „Zagrożenie było realne”. Ważny ruch wojewody

Dlatego proszę, by nauczyciele, którzy za chwilkę będą prowadzić lekcje o bezpiecznym zachowaniu się na wakacjach czy nad wodą, czy na koloniach, poruszali także kwestie związane z zagrożeniami terrorystycznymi. Z jednej strony chodzi o to, by każdy wiedział, jak ma się w takiej sytuacji zachować, a z drugiej, by być wyczulonym na nietypowe sytuacje i zachowania, które mogą powodować zagrożenie.