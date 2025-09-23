Wybuch w szkole! Telefon eksplodował w plecaku ucznia

Groźny incydent w szkole. Eksplodował telefon

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 maja 2024 roku. Jak informuje Radio ESKA, w plecaku jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie eksplodował telefon. Plecak w momencie zdarzenia leżał obok ławki, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom.

Uszkodzona bateria przyczyną wybuchu

- W tym telefonie doszło do uszkodzenia baterii, wytworzyła się duża energia, wytworzył się dym – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Ireneusz Ścibiorek, komendant straży pożarnej z Braniewa. - Na szczęście skończyło się tylko i wyłącznie na strachu.

Przyczyną eksplozji była uszkodzona bateria litowo-jonowa.

Telefony mogą wybuchać

Straż pożarna przypomina, że wybuchy baterii w smartfonach nie należą do odosobnionych przypadków.

- Każde z tych urządzeń elektronicznych, które nas otacza, również stanowi dla nas jako użytkowników zagrożenie i musimy być czujni i na pewno dbać o stan techniczny owych urządzeń – podkreśla strażak.

Błyskawiczna reakcja

Dzięki błyskawicznej reakcji pedagogów uczniowie jeszcze przed przyjazdem strażaków zostali bezpiecznie wyprowadzeni z klasy, a płonący plecak wyniesiono na zewnątrz. Sytuacja nie wymagała ewakuacji całej szkoły.

QUIZ Kultowe telefony komórkowe. Rozpoznasz wszystkie po zdjęciu? Pytanie 1 z 9 Na początek chyba najbardziej kultowy telefon Nokii, który nosił numer... 3210 3310 3410 Następne pytanie