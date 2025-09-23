Wybuch w szkole! Telefon eksplodował w plecaku ucznia

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-23 21:46

Groza w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas lekcji w plecaku jednego z uczniów doszło do eksplozji telefonu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja była bardzo niebezpieczna. Co było przyczyną wybuchu i jak zareagowały służby?

Telefon eksplodował w plecaku ucznia

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Groźny incydent w szkole. Eksplodował telefon

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 maja 2024 roku. Jak informuje Radio ESKA, w plecaku jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie eksplodował telefon. Plecak w momencie zdarzenia leżał obok ławki, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom.

Polecany artykuł:

Kłęby dymu nad Warszawą. Płonie pustostan przy Żwirki i Wigury

Uszkodzona bateria przyczyną wybuchu

- W tym telefonie doszło do uszkodzenia baterii, wytworzyła się duża energia, wytworzył się dym – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Ireneusz Ścibiorek, komendant straży pożarnej z Braniewa. - Na szczęście skończyło się tylko i wyłącznie na strachu.

Przyczyną eksplozji była uszkodzona bateria litowo-jonowa.

Telefony mogą wybuchać

Straż pożarna przypomina, że wybuchy baterii w smartfonach nie należą do odosobnionych przypadków.

- Każde z tych urządzeń elektronicznych, które nas otacza, również stanowi dla nas jako użytkowników zagrożenie i musimy być czujni i na pewno dbać o stan techniczny owych urządzeń – podkreśla strażak.

Błyskawiczna reakcja

Dzięki błyskawicznej reakcji pedagogów uczniowie jeszcze przed przyjazdem strażaków zostali bezpiecznie wyprowadzeni z klasy, a płonący plecak wyniesiono na zewnątrz. Sytuacja nie wymagała ewakuacji całej szkoły.

QUIZ Kultowe telefony komórkowe. Rozpoznasz wszystkie po zdjęciu?
Pytanie 1 z 9
Na początek chyba najbardziej kultowy telefon Nokii, który nosił numer...
QUIZ Kultowe telefony komórkowe. Rozpoznasz wszystkie po zdjęciu?
Przyłóż smartfon do przystanku i dowiedz się kiedy odjeżdża tramwaj
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TELEFON
WYBUCH
STRAŻ POŻARNA
SZKOŁA
TELEFON KOMÓRKOWY