Wybuch w szkole! Telefon eksplodował w plecaku ucznia

Groźny incydent w szkole. Eksplodował telefon
Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 maja 2024 roku. Jak informuje Radio ESKA, w plecaku jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie eksplodował telefon. Plecak w momencie zdarzenia leżał obok ławki, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom.
Uszkodzona bateria przyczyną wybuchu
- W tym telefonie doszło do uszkodzenia baterii, wytworzyła się duża energia, wytworzył się dym – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Ireneusz Ścibiorek, komendant straży pożarnej z Braniewa. - Na szczęście skończyło się tylko i wyłącznie na strachu.
Przyczyną eksplozji była uszkodzona bateria litowo-jonowa.
Telefony mogą wybuchać
Straż pożarna przypomina, że wybuchy baterii w smartfonach nie należą do odosobnionych przypadków.
- Każde z tych urządzeń elektronicznych, które nas otacza, również stanowi dla nas jako użytkowników zagrożenie i musimy być czujni i na pewno dbać o stan techniczny owych urządzeń – podkreśla strażak.
Błyskawiczna reakcja
Dzięki błyskawicznej reakcji pedagogów uczniowie jeszcze przed przyjazdem strażaków zostali bezpiecznie wyprowadzeni z klasy, a płonący plecak wyniesiono na zewnątrz. Sytuacja nie wymagała ewakuacji całej szkoły.