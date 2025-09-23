Rowerem na skok. 72-letni włamywacz grasował po Polsce! Przez lata był nieuchwytny

72-letni mieszkaniec Gdańska przez 14 lat okradał mieszkania w całej Polsce, wpadając w ręce policji w Zielonej Górze.

Zatrzymanie to efekt rocznej pracy policjantów, którzy zidentyfikowali sprawcę ponad 70 włamań.

Jak to możliwe, że złodziej działał tak długo i co kryje się za jego nietypową metodą działania z rowerem w tle?

Policjanci pracowali nad tym od ponad roku. W tym czasie dokonywali kolejnych ustaleń, które umożliwiły zidentyfikowanie podejrzanego o kradzieże z włamaniem do jednego z mieszkań w Lidzbarku Warmińskim, do którego doszło w czerwcu 2016 roku. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna jest mieszkańcem Gdańska. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna planuje dokonać kolejnych kradzieży z włamaniem w Zielonej Górze.

W poniedziałek (15 września) policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim przy wsparciu policjantów wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali 72-letniego mężczyznę bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa kradzieży z włamaniem do zielonogórskiego mieszkania.

– relacjonuje mł. asp. Beata Szydłowska.

Mężczyzna był zaskoczony w chwili zatrzymania. Miał przy sobie narzędzia, dzięki którym nic sobie nie robił z zabezpieczeń drzwi wejściowych do mieszkań oraz rzeczy pochodzące z włamania.

Jak ustalili policjanci, 72-letni mieszkaniec Gdańska jest podejrzewany o dokonanie kradzieży z włamaniem do około 70 mieszkań na terenie całej Polski. Mężczyzna jeździł po kraju samochodem osobowym, w którym przewoził rower, a następnie parkując na osiedlu, przemieszczał się po terenie danego miasta rowerem typując mieszkania, które można okraść.

Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna włamywał się do mieszkań od 2011 roku i działał sam, w podobny sposób, a miasta, w których popełniał przestępstwa wybierał spontanicznie. 72-latek był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, a także odbywał już karę pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu policjanci w miejscu zamieszkania 72-latka oraz w użytkowanych przez niego pomieszczeniach ujawnili szereg przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży z włamaniem m. in. monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki oraz pieniądze.

– wyjaśniła rzeczniczka lidzbarskiej policji.

W środę (17.09.2025 r.) 72-latkowi przedstawiono 8 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do mieszkań w Lidzbarku Warmińskim i w Zielonej Górze. - Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim skierował do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – poinformowała mł. asp. Beata Szydłowska z lidzbarskiej policji.

