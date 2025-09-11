Wieloletnie więzienie dla 18-letniego Filipa! W dniu zbrodni na niepełnosprawnym był jeszcze dzieckiem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał w czwartek, 11 września, wyrok siedmiu lat więzienia dla 18-latka, który dwa lata temu pobił na śmierć mieszkańca Świętajna (woj. warmińsko-mazurskie). Między sprawcą a agresorem doszło do kłótni o nóż, przez co 16-letni wtedy Filip S. wpadł w furię. Nastolatek zadał 38-latkowi liczne ciosy pięściami i kopał po całym ciele.

Świętajno. 38-latek pobity na śmierć. 18-letni Filip S. trafi do więzienia

Do zbrodni w Świętajnie doszło 2 września 2023 r. Policja zatrzymała w związku ze zdarzeniem dwóch nastolatków w wieku 15 i 16 lat, którzy trafili do schroniska dla nieletnich. Ostatecznie za zabójstwo z zamiarem ewentualnym odpowiadał starszy z nich, traktowany jak dorosły. Młodszy nastolatek został uznany za świadka zdarzenia.

Prokuratura oskarżyła 16-latka o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Akt oskarżenia wskazywał, że nastolatek zaatakował ofiarę, zadając jej liczne ciosy pięściami w twarz oraz kopiąc po głowie i całym ciele. W wyniku pobicia mężczyzna doznał m.in. licznych, poważnych obrażeń głowy i stłuczenia mózgu.

Sprawa trafiła najpierw do Sądu Okręgowego w Suwałkach, który zmienił kwalifikację prawną czynu, uznając, że doszło nie do zabójstwa, lecz do spowodowania obrażeń, które zakończyły się śmiercią. Nastolatka skazano na siedem lat więzienia i zobowiązano do zapłaty po 50 tys. zł zadośćuczynienia dwojgu bliskim zmarłego.

Obrona złożyła apelację, kwestionując sprawstwo oskarżonego i wiarygodność zeznań świadka. Wnioskowano o uniewinnienie lub złagodzenie kary. Prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych domagali się powrotu do pierwotnej kwalifikacji prawnej, argumentując, że sposób działania sprawcy wskazywał na przewidywanie śmiertelnego skutku i godzenie się na niego. Prokuratura wnioskowała o karę dziewięciu lat więzienia, a pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych o 10 lat.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie zmienił opisu czynu ani wysokości kary. Zmodyfikowano jedynie część wyroku, zasądzając oskarżycielowi posiłkowemu koszty wynajęcia pełnomocnika. Sąd uznał za poprawną ocenę pierwszej instancji, że w tej sprawie nie można mówić o zabójstwie.

Sędzia Jerzy Szczurewski wyjaśniał, że nie można było przyjąć zamiaru zabójstwa, nawet ewentualnego. Podkreślił, że ocena zamiaru jest kwestią trudną, ale skład orzekający nie miał wątpliwości, że 16-latek nie zamierzał zabić. Zwracając uwagę na wiek sprawcy, sędzia podkreślił jego niedojrzałość wiekową i osobowościową oraz problemy wychowawcze.

Sędzia Szczurewski przypomniał, że sprzeczka zaczęła się z błahego powodu, a agresję wywołała różnica zdań w kwestii ostrości noża. Odwołując się do zeznań świadków, mówił, że 16-latek, bijąc ofiarę, domagał się przeprosin. Te okoliczności, w połączeniu z młodym wiekiem sprawcy, wykluczały zamiar zabójstwa.

Sędzia zwrócił również uwagę, że po pobiciu ofiara podniosła się i była przytomna, a nastolatkowie odeszli, nie wiedząc, że mężczyzna straci przytomność. Sąd apelacyjny uznał, że mimo brutalnego pobicia okoliczności sprawy nie pozwalały na stwierdzenie zamiaru zabójstwa.

Wyrok jest prawomocny.

