Niespodziewany finał lekcji plastyki. Wybuch w szkole podstawowej! Smartfon eksplodował w plecaku ucznia!

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-24 14:02

Tym razem to nie był głupi żart o "bombie w szkole". W braniewskiej podstawówce w plecaku ucznia eksplodował smartfon. Ewakuacja z miejsca i przyjazd strażaków był koniecznością. Na szczęście skończyło się na strachu. Nauczycielka zachowała spokój, ewakuowała dzieci, a potem sprawą zajęły się służby. Morał z tej historii? Telefon naprawdę może być niczym bomba!

Super Express Google News
  • Zwykła lekcja plastyki w Braniewie zamieniła się w koszmar, gdy w plecaku ucznia eksplodował smartfon.
  • Wybuch baterii litowo-jonowej spowodował interwencję straży pożarnej, a szybka reakcja nauczycielki zapobiegła tragedii.
  • Incydent podkreśla niebezpieczeństwa związane ze smartfonami, które mogą eksplodować nawet bez ładowania.
  • Dowiedz się, jakie są przyczyny takich wybuchów i jak możesz uchronić siebie i swoje dziecko przed podobnym zdarzeniem.

Chwile grozy przeżyli uczniowie piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie. Z pozoru zwykła lekcja plastyki zamieniła się w koszmar, gdy w pewnym momencie plecak jednego z uczniów dosłownie eksplodował! W środku znajdował się smartfon, którego bateria nagle wybuchła. Musiała interweniować straż pożarna. – Usłyszeliśmy syk, potem huk i zobaczyliśmy dym. Nasza pani bez wahania złapała plecak i wyniosła go na zewnątrz – relacjonowała jedna z uczennic.

Na miejsce wezwano straż pożarną. Strażacy z PSP w Braniewie zabezpieczyli salę, oddymili pomieszczenie i sprawdzili zawartość powietrza pod kątem tlenku węgla. Uczniowie, pod opieką nauczycielki, sami ewakuowali się z budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podłoga i plecak zostały doszczętnie zniszczone.

Nauczycielka nie wpadła w panikę, błyskawicznie zareagowała i ewakuowała dzieci. To pierwszy taki przypadek w naszym powiecie – potwierdził kapitan Karol Machnowski, rzecznik PSP w Braniewie.

- Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela – poinformowali strażacy z Braniewa.

Eksplozja telefonu w Braniewie to kolejne ostrzeżenie. Wiosną 2025 r. podobny incydent miał miejsce w szpitalu w Iławie, gdzie również smartfon stanął w ogniu i uszkodził podłogę. Strażacy ostrzegają: akumulatory litowo-jonowe to tykająca bomba. Mogą wybuchnąć nie tylko podczas ładowania, ale nawet wtedy, gdy telefon leży nieużywany! Winne są zarówno wady fabryczne ogniw, jak i błędy użytkowników – korzystanie z tanich, nieoryginalnych ładowarek, trzymanie telefonu pod poduszką czy narażanie go na upadki i przegrzewanie.

To poważna przestroga dla rodziców. Proszę, zwracajcie uwagę, jak dzieci używają telefonów. Nawet jeśli nie są ładowane, mogą być groźne – apeluje dyrektor szkoły nr 3 w Braniewie, Ewa Siejk.

Na szczęście w Braniewie obyło się bez ofiar. Ale to zdarzenie pokazuje, że zwykły telefon w plecaku może w sekundę zmienić się w niebezpieczną bombę. I właśnie dlatego warto pamiętać – nie lekceważ żadnych oznak puchnięcia baterii czy dziwnego zapachu. To może uratować zdrowie, a nawet życie.

CZYTAJ TEŻ: Koniec Dorotki. Przedszkole zamyka się w trakcie roku szkolnego. Rodzice załamani, urzędnicy rozwiewają wątpliwości

Źródło: Super Express / KP PSP Braniewo

Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?

Polecany artykuł:

To tu narodziło się znane polskie miasto? Sensacyjne znalezisko archeologiczne …
Pilna ewakuacja 200 osób z klubu muzycznego na Mazowszu. Wybuchł potężny pożar. Ranna jedna osoba
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH
STRAŻ POŻARNA
SZKOŁA
PLECAK
SMARTFON
BRANIEWO
EWAKUACJA