To tu narodziło się znane polskie miasto? Sensacyjne znalezisko archeologiczne może zmienić historię Warmii

- Sensacyjne odkrycie w Bartążku rzuca nowe światło na początki Olsztyna, stolicy Warmii.
- Odnaleziono tam pozostałości zameczku Bertingen, z którego prawdopodobnie nadano akt lokacyjny Olsztyna w 1348 roku.
- Badania archeologiczne ujawniły średniowieczne mury i liczne artefakty, co potwierdza znaczenie tego miejsca.
Sensacyjne odkrycie w Bartążku pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie). Znaleziono tam pozostałości po dawnej strażnicy lub zameczku Bertingen. Odkrycie może być bardzo ważne dla poznania historii Warmii, ponieważ wiąże się bezpośrednio z historią powstania Olsztyna. Prawdopodobnie to tutaj nadano lokację dzisiejszej stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.
Strażnica w Bartążku została założona przez warmińskiego wójta krajowego Henryka von Lutra w 1334 r. To właśnie z tego miejsca, zameczku Bertingen, nadawano lokacje dla sąsiednich wsi.
– wyjaśnił podczas specjalnej konferencji prasowej archeolog Damian Swat.
Kolejną ważną datą był rok 1348. Do zameczku zjeżdżają najważniejsi dostojnicy kapituły warmińskiej, którzy podejmują decyzję o założeniu miasta Olsztyn. Miejsce jest o tyle wyjątkowe, ponieważ szukało go wielu badaczy, a dokładna lokalizacja nie była potwierdzona archeologicznie. O początkach zamku pisał prof. Grzegorz Białuński, który wymieniał m.in. tą lokalizację.
- dodał Damian Swat.
- Wstępne wyniki badań archeologicznych pokazały istnienie w tym miejscu fragmentów murów, pomieszczenia oraz prawdopodobnie sklepienia piwnicy z okresu średniowiecza – przekazał archeolog i dodał, że w Bartążku odkryto również bardzo dużą ilość zabytków archeologicznych. Chodzi m.in. o średniowieczną łopatę, gwoździe, klamerki do pasa, noże, widelce, nożyczki, guziki, monety, ostrogę czy fragment bursztynowej zawieszki.
Sensacyjne odkrycie w Bartążku to także szansa dla lokalnych władz na promocję gminy Stawiguda. - Całość odkryć pokazuje skalę bogactwa zameczku Bertingen w Bartążku. Jako Gmina Stawiguda będziemy ubiegać się o środki na udostępnienie tego miejsca turystom, a znalezione artefakty po konserwacji trafią do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej – zapowiada wójt Michał Kontraktowicz.
