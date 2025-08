Polska kryje zapomniane miejsca, a "mały Gdańsk" na Warmii i Mazurach to jedno z nich, oferujące port, kanał i urokliwą starówkę.

Elbląg, bo o nim mowa, ma bogatą historię hanzeatycką i architekturę przypominającą Gdańsk, z Bramą Targową i Katedrą św. Mikołaja.

Odkryj unikalny Kanał Elbląski z jego pochylniami, wpisany na listę Pomników Historii, oraz malownicze trasy rowerowe i rezerwaty przyrody.

Dlaczego Elbląg zasługuje na miano "bliźniaka" Gdańska i co jeszcze warto zobaczyć w tym niezwykłym mieście?

"Mały Gdańsk" województwa warmińsko-mazurskiego

Mianem "małego Gdańska" określa się Elbląg, czyli piękne, lecz zapomniane miasto na Warmii i Mazurach. Założony został już w 1237 roku przez Krzyżaków i od XIII wieku prężnie działał jako port hanzeatycki. Choć podczas II wojny światowej mocno ucierpiał, to został odbudowany, odzyskując klimat dawnych czasów. Dlaczego jednak mówi się, że miejscowość przypomina Gdańsk?

Okazuje się, że Elbląg taki przydomek zyskał dzięki urokliwej starówce, malowniczemu nabrzeżu i stosunkowi do Hanzy. Dodatkowo znajdziemy tam również Bramę Targową z 1319 roku oraz gotycką Katedrę św. Mikołaja z XIII–XIV w., odbudowaną po zniszczeniach wojennych. Do złudzenia podobne w Elblągu są także urokliwe kamienice, które zachwycają nie tylko miłośników architektury.

"Mały Gdańsk" na zdjęciach

Co warto zobaczyć w Elblągu?

Prawdziwą wizytówką regionu bez wątpienia jest kanał łączący Elbląg z Ostródą i Iławą, mający ok. 80–84 km długości. Powstał w XIX wieku i do dzisiaj zachwyca zwłaszcza dzięki systemowi unikalnych pochylni, dzięki którym jednostki wodne pokonują różnice poziomu wody nawet do 100 metrów, sunąc po tramwajowych torowiskach nad trawą. Co ciekawe, kanał został wpisany na listę Pomników Historii oraz uznany za jedno z Siedmiu Cudów Polski.

Elbląg to jednak nie tylko technika, ale też natura i rekreacja. Turyści doceniają rejon Kanału Elbląskiego - trasy rowerowe wzdłuż wody, ścieżki widokowe przy pochylni oraz obszary chronionego krajobrazu – jak rezerwat Druzno, gdzie można obserwować ptaki w strefie Natura 2000.

Poniżej prezentujemy kilka ciekawych miejsc w Elblągu wartych odwiedzenia: