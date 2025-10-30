Pożar sortowni śmieci. Czy Elbląg utonie w odpadach? Mieszkańcy w niepewności

Pożar sortowni w Elblągu wywołał obawy o odbiór śmieci, ale urzędnicy uspokajają mieszkańców.

Mimo całkowitego zniszczenia sortowni, odpady z Elbląga i 14 okolicznych gmin będą odbierane na bieżąco, a pracownicy zachowają posady.

Trwają intensywne poszukiwania rozwiązań, w tym mobilnych linii sortowniczych i miejsca do sortowania ręcznego, by zapewnić ciągłość usług.

Jakie są długoterminowe plany miasta i czy pożar wpłynie na koszty zagospodarowania odpadów?

Jak przekazał Urząd Miasta w Elblągu, odpady będą odbierane od mieszkańców miasta na bieżąco, a wszyscy zatrudnieni na stałe pracownicy Zakładu Utylizacji Odpadów utrzymają zatrudnienie i wynagrodzenia. W sortowni zatrudnionych jest 80 osób.

Szukamy rozwiązań, które zapewnią racjonalną gospodarkę odpadami w najbliższych miesiącach oraz analizujemy możliwości finansowe i prawne związane z budową nowej sortowni.

- przekazała Joanna Urbaniak, rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu.

Jak poinformował w rozmowie z PAP Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności pożaru.

Kluczowa w tej sprawie będzie opinia biegłego, która pomoże śledczym wyjaśnić przyczyny pożaru, a ten z kolei będzie mógł rozpocząć pracę, gdy inspektor nadzoru pozwoli wejść bezpiecznie na teren spalonych budynków.

- podkreślił Sawicki.

Zakład Utylizacji Odpadów zapewnia ciągłość odbioru odpadów od mieszkańców miasta. Elbląg liczy 120 tysięcy mieszkańców. Śmieci komunalne są odbierane na bieżąco i przyjmowane w ZUO w godzinach od 8–16.

Obecnie prowadzone są rozmowy z najbliżej położonymi zakładami na temat dowożenia odpadów do sortowania. Szukamy również możliwości zakupu mobilnych linii do sortowania. Aktualnie przygotowywane jest również miejsce do uruchomienia sortowania ręcznego, aby jak najbardziej ograniczyć ilość odpadów zmieszanych.

- wyjaśniła rzeczniczka elbląskiego magistratu. Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o rzetelne segregowanie odpadów.

Samorząd Elbląga poinformował, że zatrudnieni na stałe pracownicy ZUO utrzymają zatrudnienie i dotychczasowe wynagrodzenia. Osoby, które będą chciały zmienić pracę, otrzymają taką możliwość w innych firmach komunalnych.

W sobotnim pożarze doszczętnie spłonęła hala sortowni wraz z parkiem maszynowym. Wielogodzinna akcja ratowniczo–gaśnicza zakończyła się w niedzielę w godzinach popołudniowych. Teraz trwają tam jeszcze prace porządkowe.

