Grypa ptaków sieje spustoszenie! Dramat hodowców w drobiarskim zagłębiu

W powiecie iławskim w ostatnich dniach wykryto trzy ogniska grypy ptaków, co skutkowało wybiciem ponad 31 tys. indyków oraz 72 tys. brojlerów. Powiat ten jest drobiarskim zagłębiem regionu. Funkcjonuje tu ponad 100 ferm drobiarskich i wylęgarnie.

Ptasia grypa w powiecie iławskim. Dramat hodowców! Tysiące ptaków wybitych

Grypę ptaków w ostatnich dniach wykryto na fermach w Kamieniu Dużym i Lasecznie w gminie Iława oraz we wsi Śliwa w gminie Zalewo. Fermy, w których wystąpiła choroba, musiały wybić całe stada, a służby weterynaryjne wyznaczyły wokół nich strefy ochronne i dodatkowo strefę buforową.

- Tam, gdzie było to możliwe hodowcy drobiu prewencyjnie przeprowadzili uboje zdrowych zwierząt, ale nie wszędzie było to możliwe - powiedziała w rozmowie z PAP powiatowa lekarz weterynarii w Iławie Małgorzata Kalitowska. Przyznała, że w powiecie iławskim, ze względu na jego położenie i walory naturalne, od lat występuje grypa ptaków.

- Ze względu na to, że jesteśmy zagłębiem drobiarskim, hodowcy wiedzą, że muszą w szczególny sposób pilnować reżimów sanitarnych, aby choroba się nie rozprzestrzeniała. Ze względu na liczebność stad wystąpienie choroby, to naprawdę poważne kłopoty dla hodowców. Niektórzy mają u nas piętrowe kurniki - powiedziała Kalitowska.

Od początku 2025 roku w woj. warmińsko-mazurskim stwierdzono 22 ogniska grypy ptaków w stadach hodowlanych.

