Wyjął z żołądka psa kilkanaście gwoździ. Szok na Warmii i Mazurach

Jacek Chlewicki
2025-10-28 10:43

Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Sprawa dotyczy niebezpiecznego incydentu w miejscowości Kieźliny, gdzie podczas spaceru pies połknął kawałek mięsa, w którym znajdowały się gwoździe.

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Posterunku Policji w Dywitach prowadzą postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.
  • W Kieźlinach pies podczas spaceru zjadł mięso, w którym znajdowały się gwoździe.
  • Właścicielka psa natychmiast pojechała do weterynarza, który wyjął z żołądka zwierzęcia kilkanaście gwoździ.
  • Sprawa jest prowadzona w kierunku naruszenia przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.
  • Sprawcy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
  • Policja apeluje do właścicieli psów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów.

Do zdarzenia doszło w piątek 24 października. Jak ustalono, właścicielka psa podczas spaceru w Kieźlinach zauważyła, że jej zwierzę źle się czuje po zjedzeniu mięsa znalezionego na ziemi. Kobieta natychmiast pojechała z pupilem do weterynarza. Lekarz wykonał zabieg i wyjął z żołądka czworonoga kilkanaście gwoździ. - Takie działanie to przejaw największego okrucieństwa i braku człowieczeństwa. Jak można skrzywdzić bezbronne zwierzęta? Zostawienie zabójczej pułapki, która może prowadzić do niewyobrażalnych cierpień, to akt zwyrodnialstwa najwyższych lotów! - czytamy na stronie gabinetu weterynaryjnego, w którym uratowano czworonoga.

Po zgłoszeniu sprawy policjanci wszczęli postępowanie w kierunku naruszenia przepisów Ustawy o ochronie zwierząt. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Funkcjonariusze z Dywit intensywnie pracują nad ustaleniem osoby odpowiedzialnej za rozrzucenie niebezpiecznego mięsa.

Apel o ostrożność i pomoc

Policja apeluje do właścicieli psów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów, zwłaszcza w rejonie Kieźlin. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Olsztynie pod numerem telefonu 731 34 24.

