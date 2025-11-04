Egzotyczny gość w szkole! Wąż pełzał po bursie, interweniowała straż miejska

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-04 13:06

Niecodzienne zdarzenie w Gdańsku. Do jednej ze szkół średnich we Wrzeszczu przyjechać musiała straż miejska. Wszystko ze względu na… węża, pełzającego po bursie. Zwierzęciem zajęła się straż miejska, a następnie przyjaciele zwierząt. Nikomu nic się nie stało.

Egzotyczny gość w szkole! Wąż pełzał po bursie

i

Autor: Straż Miejska w Gdańsku/ Materiały prasowe Egzotyczny gość w szkole! Wąż pełzał po bursie w Gdańsku.
Super Express Google News

Wąż zbożowy w gdańskiej bursie

W piątek (31 października) Straż Miejska z Gdańska musiała przyjechać z rana do jednej ze szkół średnich we Wrzeszczu. O godz. 7:30 pod numer 986 zadzwonił mężczyzna z informacją o… wężu, pełzającym po szkolnej bursie.

Na miejsce zgłoszenia pojechał patrol z Referatu Ekologicznego. Na strażników czekał już strażak, który zabezpieczył małego uciekiniera i przekazał go mundurowym. Gad mierzył ok. 20 centymetrów. Był to wąż zbożowy, gatunek często trzymany w terrariach. Wąż najpierw odwiedził siedzibę referatu, a później trafił do fundacji zajmującej się opieką nad gadami. Tam gad będzie miał zapewnione odpowiednie warunki i opiekę specjalistów.

Dbajmy o nasze zwierzęta

Incydent w szkole średniej we Wrzeszczu przypomina o odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem egzotycznych zwierząt domowych. Właściciele powinni zawsze dbać o odpowiednie zabezpieczenie terrariów, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Zdarzenie to na szczęście zakończyło się pozytywnie dla wszystkich zaangażowanych stron, a wąż bezpiecznie trafił pod opiekę specjalistów.

ZOBACZ TEŻ: Ta willa na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku przeraża nie tylko miejscowych! Sprawdziliśmy na miejscu

Źródło: Straż Miejska w Gdańsku

Polecany artykuł:

To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnieniu
QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota?
Biedrzycka Expressem | 2025 11 04
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
SZKOŁA
WĄŻ
GDAŃSK