Egzotyczny gość w szkole! Wąż pełzał po bursie, interweniowała straż miejska

Wąż zbożowy w gdańskiej bursie
W piątek (31 października) Straż Miejska z Gdańska musiała przyjechać z rana do jednej ze szkół średnich we Wrzeszczu. O godz. 7:30 pod numer 986 zadzwonił mężczyzna z informacją o… wężu, pełzającym po szkolnej bursie.
Na miejsce zgłoszenia pojechał patrol z Referatu Ekologicznego. Na strażników czekał już strażak, który zabezpieczył małego uciekiniera i przekazał go mundurowym. Gad mierzył ok. 20 centymetrów. Był to wąż zbożowy, gatunek często trzymany w terrariach. Wąż najpierw odwiedził siedzibę referatu, a później trafił do fundacji zajmującej się opieką nad gadami. Tam gad będzie miał zapewnione odpowiednie warunki i opiekę specjalistów.
Dbajmy o nasze zwierzęta
Incydent w szkole średniej we Wrzeszczu przypomina o odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem egzotycznych zwierząt domowych. Właściciele powinni zawsze dbać o odpowiednie zabezpieczenie terrariów, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Zdarzenie to na szczęście zakończyło się pozytywnie dla wszystkich zaangażowanych stron, a wąż bezpiecznie trafił pod opiekę specjalistów.
Źródło: Straż Miejska w Gdańsku
