Ta willa na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku przeraża nie tylko miejscowych! Sprawdziliśmy na miejscu

Słynna willa przy Jaśkowej Dolinie w Gdańsku to świetne miejsce dla fanów halloweenowej zabawy! W tym roku w oczy rzuca się motyw, kojarzony z serialem „Wednesday”. Bohaterka ze słynnej rodziny Addamsów serdecznie zaprasza!

Tajemnicza, elegancka, intrygująca - te słowa dobrze pasują do terenu, który odwiedziliśmy z aparatem. Zobaczcie zdjęcia i krótki opis "Super Expressu".

Pod koniec października krzewiciele Halloween na pewno licznie stawią się w województwie pomorskim. Już dziś stanowczo napiszemy - warto!

Willa na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku - co to za miejsce?

Dekorowanie willi przy Jaśkowej Dolinie z okazji Halloween to już kilkuletnia tradycja. 31 października Willa na Jaśkowej Dolinie ma przerażać, ale również intrygować, a nawet rozbawić. Willa Kirsch została wybudowana 1856 roku. Znajdziemy ją we Wrzeszczu Górnym przy ul. Jaśkowa Dolina 44. W tym roku rządzi tam słynna na cały świat "Wednesday". Tegoroczna aranżacja to prawdziwe połączenie sztuki i pasji - nie brakuje tu detali, które z jednej strony bawią, z drugiej wprowadzają w nastrój grozy. Całość doskonale wpisuje się w architekturę XIX-wiecznej willi, która sama w sobie ma nieco tajemniczy charakter. Na terenie obiektu znajdziemy:

wielką "rączkę" z Addamsów

kościotrupy

dynie

łańcuchy

pajęczyny

wielkie zdjęcie Wednesday Addams

Popularność w mediach społecznościowych

Wygląda na to, że pomysłodawcy tegorocznego motywu trafili w dziesiątkę. Willa zyskuje popularność w mediach społecznościowych, a do Halloween mamy jeszcze trochę czasu. Na Pomorze przyjeżdżają zwiedzający z całej Polski. Obiekt intryguje nie tylko mieszkańców województwa pomorskiego. Turyści robili sobie już zdjęcia z bohaterami "Lśnienia", "To", czy "Koszmaru z ulicy Wiązów". Teraz w willi pojawią się m.in. fani hitu platformy Netflix. Dwa sezony przyniosły sukces produkcji, a sympatycy "Wednesday" już nie mogą się doczekać trzeciego, który został zapowiedziany przez platformę.

O czym jest "Wednesday"?

Wednesday Addams to członki słynnej na cały świat mrocznej i ironicznej rodzinie. W 2022 roku Wednesday powróciła w popularnym serialu. O czym jest ta czarna komedia? Główna bohaterka - jednocześnie przerażająca, bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore. W roli głównej oglądamy Jennę Ortegę. Morticię gra słynna Catherine Zeta - Jones. Teraz z makabrycznie zabawną bohaterką możecie się spotkać w województwie pomorskim.