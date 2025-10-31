To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnieniu

Nowy Egipt Bliskiego Wschodu

Gdy Polacy myślą o Bliskim Wschodzie, w głowie pojawia się najczęściej Egipt - piramidy, Nil, ciepłe morze i kurorty w Hurghadzie czy Szarm el-Szejk. Tymczasem tuż obok, po drugiej stronie Zatoki Akaba, leży Jordania, będąca krajem o niezwykłej historii, przyjaznych ludziach i krajobrazach, które zapierają dech w piersiach. Jej stolica, Amman, coraz częściej nazywana jest nowym Egiptem - nie dlatego, że go naśladuje, ale dlatego, że oferuje autentyczne, bezpieczne i nowoczesne oblicze Bliskiego Wschodu, jeszcze nieodkryte przez masową turystykę.

Amman: nowy Egipt, o którym Polacy wciąż wiedzą zaskakująco mało

Amman to jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. W starożytności znane było jako Rabbat Ammon, a później jako Filadelfia. Wciąż można tu zobaczyć ruiny rzymskiego teatru, kolumnady czy Cytadelę z fragmentami świątyni Herkulesa, które dumnie górują nad miastem. Jeśli będziecie na miejscu, musicie wiedzieć, że spacer po wzgórzach Ammana to podróż przez tysiąclecia - od czasów biblijnych po współczesność.

Nowy Egipt: Amman

Co do zaoferowania ma Amman?

Dzisiejszy Amman to miasto kontrastów. Obok starożytnych ruin wyrastają nowoczesne biurowce, luksusowe hotele i stylowe restauracje serwujące kuchnię fusion. Natomiast w dzielnicach takich jak Abdoun czy Weibdeh można poczuć kosmopolityczną atmosferę.

Wielu Polaków mylnie utożsamia Bliski Wschód z niestabilnością, tymczasem Jordania uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych krajów regionu. Tym samym Amman to doskonała baza wypadowa do największych atrakcji kraju. Stąd w kilka godzin można dotrzeć do legendarnej Petry, czyli skalnego miasta Nabatejczyków, które wschodzące słońce maluje na różowo. W przeciwną stronę leży Morze Martwe, najniższy punkt na Ziemi, gdzie można bez wysiłku unosić się na wodzie, a jeszcze dalej na południe znajduje się pustynia Wadi Rum.

Jak dotrzeć do nowego Egiptu?

Co ciekawe, w ostatnich latach coraz więcej linii lotniczych oferuje bezpośrednie połączenia z Polski do Jordanii, co sprawia, że Amman staje się łatwo dostępny. Ceny są przystępne, a pogoda łaskawa przez cały rok, więc można planować wycieczki. Aktualnie do stolicy Jordanii można polecieć z Poznania i Krakowa.