Zmiany w ruchu na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak ominąć pułapki na drogach Warmii i Mazur

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, na drogach Warmii i Mazur wprowadzane są tymczasowe zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany dotyczą głównych tras dojazdowych do cmentarzy w Iławie, Biskupcu i Węgorzewie, a także organizacji ruchu pieszych w Szczytnie.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania, aby zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Sprawdź szczegóły dotyczące zmian i zaplanuj swoją podróż, aby uniknąć niespodziewanych utrudnień.

W Iławie z ul. Ostródzkiej w ciągu drogi krajowej nr 16 nie będzie można skręcić w drogę biegnącą wzdłuż cmentarza, znajdującą się w pobliżu rzeki Iławka. Zostaną ustawione znaki zakazu skrętu w lewo i w prawo (B-21 i B-22) na drodze krajowej oraz zakazu ruchu (B-1) na drodze gminnej. Wprowadzone zmiany nie będą miały bezpośredniego wpływu na organizację ruchu na drodze krajowej.

W związku ze zmianami w ruchu na drogach gminnych (ul. Kryniczna i ul. Cmentarna), drogowcy wprowadzają zmianę w organizacji ruchu na DK57 w Biskupcu (ul. Adama Mickiewicza). Polega ona na ustawianiu na drodze krajowej znaków zakazujących skrętu w ul. Kryniczną. Zmiany w organizacji ruchu na drogach gminnych, tj. ul. Krynicznej i Cmentarnej, nie będą wpływały na organizację ruchu na DK57.

W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Turystycznej w Węgorzewie, na drodze krajowej nr 63 (ul. Armii Krajowej) zostaną ustawione znaki zakazu skrętu w lewo i w prawo w ul. Turystyczną.

W sąsiedztwie cmentarza w Szczytnie planowane jest czasowe otwarcie wylotu z ul. Mazurskiej na drogę krajową nr 57. W pobliżu cmentarza trwa również przebudowa chodnika. Obecnie zamknięty dla ruchu pieszych jest odcinek chodnika wzdłuż ogrodzenia cmentarza, piesi mogą poruszać się drugą stroną drogi.

Drogowcy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń służb porządkowych. Warto też zaplanować podróż z wyprzedzeniem ze względu na możliwe utrudnienia i wzmożony ruch.

