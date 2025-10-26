Gigantyczny pożar w Elblągu. Spłonęła sortownia śmieci, alarm w mieście

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-26 11:53

W sobotni (25 października) wieczór Elbląg stanął w obliczu poważnego kryzysu. W Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ulicy Mazurskiej wybuchł ogromny pożar, który doszczętnie strawił halę sortowni. Ogień, który pojawił się około godziny 19, objął wielkie budynek, a do walki z nim skierowano aż 100 strażaków z Elbląga, powiatu elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Gigantyczny pożar w Elblągu. Spłonęła sortownia śmieci, alarm w mieście

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Gigantyczny pożar w Elblągu. Spłonęła sortownia śmieci, alarm w mieście

Pożar w zakładzie sortowni odpadów przy ulicy Mazurskiej w Elblągu wybuchł nagle, a skala zniszczeń jest ogromna. Strażakom udało się uratować jedynie część administracyjno-biurową, ale część magazynowa, w której składowane były odpady, doszczętnie spłonęła. Dach hali zapadł się do środka, a ogień strawił zarówno odpady zmieszane, jak i te posegregowane, które zwożone są z całego miasta.

„Spaliły się odpady zmieszane i niezmieszane, to wszystko, co zwożone jest z miasta. Spłonął także cały park maszynowy sortowni” – relacjonują strażacy.

Polecany artykuł:

Żołnierze kradli paliwo z jednostki! Jeden z nich wpadł po pościgu. Są zarzuty
Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!

Prezydent Elbląga Michał Missan podkreślił, że sortownię trzeba będzie odtworzyć, a Zakład Utylizacji będzie musiał na nowo zorganizować odbiór odpadów z miasta. To ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe dla samorządu.

„Podejmujemy już działania i zrobimy wszystko, by nie było kłopotów od poniedziałku z odbiorem i zwożeniem odpadów z miasta. Być może będzie drożej, ale zapewniamy, że odpady nie będą zalegały w mieście” – zapewnił prezydent Missan.

Polecany artykuł:

Dramat w Elblągu. Nastolatek potrącił 6-latka. Obaj mieli hulajnogi, żaden nie …

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu, Joanna Urbaniak, poinformowała, że na miejscu wciąż pracują strażacy z Elbląga i okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Czynności dochodzeniowe, które pozwolą ustalić przyczynę pożaru, rozpoczną się po zakończeniu akcji.

„Według pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jakość powietrza nie budzi obecnie obaw, jednak zalecamy, aby mieszkańcy Rubna Wielkiego oraz osiedla Nad Jarem nadal mieli zamknięte okna” – przekazała rzeczniczka.

Sytuację skomentował też poseł Andrzej Śliwka z PiS. – To nie tylko ogromne straty finansowe – szacowane na 𝗼𝗸. 𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗹𝗻 zł – ale przede wszystkim poważne uderzenie w system gospodarki odpadami dla całego regionu. Z dnia na dzień miasto i okoliczne gminy zostały bez kluczowego elementu infrastruktury. Już jutro miały tam trafiać odpady z Elbląga i okolic – teraz ich segregacja będzie musiała odbywać się ręcznie – napisał na portalu Facebook i zaapelował do rządu o interwencję.

Polecany artykuł:

Oliwier zginął, policja milczy. "Zabito mi dziecko. Błagam o sprawiedliwość"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ELBLĄG