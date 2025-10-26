Gigantyczny pożar w Elblągu. Spłonęła sortownia śmieci, alarm w mieście

Pożar w zakładzie sortowni odpadów przy ulicy Mazurskiej w Elblągu wybuchł nagle, a skala zniszczeń jest ogromna. Strażakom udało się uratować jedynie część administracyjno-biurową, ale część magazynowa, w której składowane były odpady, doszczętnie spłonęła. Dach hali zapadł się do środka, a ogień strawił zarówno odpady zmieszane, jak i te posegregowane, które zwożone są z całego miasta.

„Spaliły się odpady zmieszane i niezmieszane, to wszystko, co zwożone jest z miasta. Spłonął także cały park maszynowy sortowni” – relacjonują strażacy.

Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!

Prezydent Elbląga Michał Missan podkreślił, że sortownię trzeba będzie odtworzyć, a Zakład Utylizacji będzie musiał na nowo zorganizować odbiór odpadów z miasta. To ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe dla samorządu.

„Podejmujemy już działania i zrobimy wszystko, by nie było kłopotów od poniedziałku z odbiorem i zwożeniem odpadów z miasta. Być może będzie drożej, ale zapewniamy, że odpady nie będą zalegały w mieście” – zapewnił prezydent Missan.

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu, Joanna Urbaniak, poinformowała, że na miejscu wciąż pracują strażacy z Elbląga i okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Czynności dochodzeniowe, które pozwolą ustalić przyczynę pożaru, rozpoczną się po zakończeniu akcji.

„Według pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jakość powietrza nie budzi obecnie obaw, jednak zalecamy, aby mieszkańcy Rubna Wielkiego oraz osiedla Nad Jarem nadal mieli zamknięte okna” – przekazała rzeczniczka.

Sytuację skomentował też poseł Andrzej Śliwka z PiS. – To nie tylko ogromne straty finansowe – szacowane na 𝗼𝗸. 𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗹𝗻 zł – ale przede wszystkim poważne uderzenie w system gospodarki odpadami dla całego regionu. Z dnia na dzień miasto i okoliczne gminy zostały bez kluczowego elementu infrastruktury. Już jutro miały tam trafiać odpady z Elbląga i okolic – teraz ich segregacja będzie musiała odbywać się ręcznie – napisał na portalu Facebook i zaapelował do rządu o interwencję.