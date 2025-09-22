Dramat w Elblągu. Nastolatek potrącił 6-latka. Obaj mieli hulajnogi, żaden nie miał kasku

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-22 13:34

Niebezpieczne zdarzenie w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). 13-letni chłopiec, jadąc hulajnogą elektryczną, potrącił 6-latka, który prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Jak informuje policja, dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Obaj chłopcy nie mieli kasków ochronnych.

Wypadek hulajnóg w Elblągu. 6-latek poszkodowany

Jak poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do wypadku doszło w niedzielę (21 września) na chodniku między ulicami Kasprzaka a Kalankiewicza w Elblągu.

13-latek kierował hulajnogą elektryczną, a 6-latek, który był pod opieką osoby dorosłej, prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Po wypadku młodsze z dzieci z urazem głowy zostało przewiezione karetką do szpitala. Obaj chłopcy byli bez kasków ochronnych. 13-latek miał kartę rowerową.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli hulajnogę, którą poruszał się 13-latek. Wyjaśniają okoliczności wypadku. – Przypominamy o dobrej praktyce używania kasków ochronnych, jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną lub rowerem – powiedział rzecznik elbląskiej policji.

W ostatnich dniach w woj. warmińsko-mazurskim doszło jeszcze do dwóch niebezpiecznych sytuacji z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W sobotę (20 września) w Iławie 23-latek nie zachował ostrożności i wjechał w samochód osobowy. Dwa dni później w tym samym mieście 15-latek uderzył w tył samochodu. Nastolatek trafił do szpitala.

POLICJA
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
ELBLĄG