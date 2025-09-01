"Polska Wenecja" może stać się uzdrowiskiem. Jest projekt rozporządzenia!

Mamy świetne wieści dla kuracjuszy! Na północy Polski trwają przygotowania do nadania jednej z miejscowości statusu uzdrowiska. Okazuje się bowiem, że w ostatnich dniach na oficjalnej rządowej stronie pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej kwestii. Jego przyjęcie planowane jest na czwarty kwartał tego roku.

Uzdrowiska w Polsce. Gdzie jechać na turnus?

Miejscowości uzdrowiskowe stanowią ważną i obszerną część w naszym kraju, tym samym kuracjusze mają w czym wybierać i tak naprawdę w każdym sezonie mogą udać się na turnus w inne miejsce. Co ciekawe jednak, mimo to spora część pacjentów marzy wręcz o tym, by powstawały kolejne uzdrowiska, bowiem ich odkrywanie to swego rodzaju atrakcja. Dodatkowo część osób ma już najzwyczajniej w świecie dość spopularyzowanych miejsc takich jak Ciechocinek, Kołobrzeg czy Świnoujście i pragnie odpocząć w całkowicie nowej lokalizacji. Okazuje się, że niebawem będzie to najprawdopodobniej możliwe, bowiem w woj. warmińsko-mazurskim ma powstać drugie uzdrowisko!

"Polska Wenecja" ma otrzymać status uzdrowiska

Lidzbark Warmiński nazywany "Polską Wenecją" ze względu na swoje wyjątkowe położenie - przez miasto przepływa rzeka Łyna, tworząc malownicze zakola, rozlewiska i liczne mosty - może stać się uzdrowiskiem. 29 sierpnia 2025 roku na stronie Kancelarii Premiera opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadana miejscowości statusu uzdrowiska Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom Medyny oraz Łabno, położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński. Na ten moment wiadomo, że przyjęcie projektu planowane jest na czwarty kwartału 2025 roku.

Co ciekawe, starania o uzyskanie statusu uzdrowiska trwają już od dłuższego czasu, a miasto podjęło się wielu inwestycji, by osiągnąć zamierzony cel. W Lidzbarku powstały bowiem m.in. dwie tężnie solankowe, park uzdrowiskowy, 10 ścieżek do spacerowania oraz zakład leczenia uzdrowiskowego. 

Co jest ciekawego w Lidzbarku Warmińskim?

Lidzbark Warmiński to nie tylko lokalizacja dla kuracjuszy, ale również dla turystów, którzy uwielbiają odkrywać ciekawe i piękne zakątki Polski. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących atrakcji w miasteczku:

  • Zamek Biskupów Warmińskich
  • Kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła
  • Bulwary nad Łyną
  • Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny
  • Tężnia solankowa i Pawilon Zdrowia
  • Termy Warmińskie.
