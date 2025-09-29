Tona chemikaliów i narkotyki u obcokrajowca. 29-latek zatrzymany!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-29 11:10

W Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) policjanci zatrzymali 29-latka, podejrzanego o posiadanie narkotyków i składowanie niebezpiecznych substancji chemicznych, co mogło zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz środowiska naturalnego. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

  • Policjanci z Nidzicy zatrzymali 29-latka, podejrzanego o posiadanie narkotyków.
  • W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę oraz tonę niebezpiecznych substancji chemicznych.
  • Mężczyzna odpowie przed sądem za stworzenie zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska. Jakie konsekwencje poniesie?

W czwartek (25 września) nidziccy policjanci zatrzymali 29-letniego obcokrajowca mieszkającego na terenie gminy Nidzica. Według ustaleń, mężczyzna miał mieć narkotyki oraz inne nieznane i potencjalnie groźne substancje. Funkcjonariusze podczas przeszukania zajmowanego przez mężczyznę budynku znaleźli marihuanę oraz pojemniki z cieczą nieznanego pochodzenia.

Ciecz poddano analizie, a mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Wstępne wynika badań wykazały, że sposób przechowywania substancji w pojemnikach stwarzał realne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 29-latkowi zarzutów posiadania narkotyków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia poprzez składowanie łącznie około jednej tony substancji chemicznych, w taki sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

- informuje młodszy aspirant Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

W sobotę (27 września) sąd na wniosek prokuratora aresztował 29-latka tymczasowo na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

