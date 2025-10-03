W niedzielę w południe w miejscowości Kosy na Warmii i Mazurach doszło do tragicznego wypadku drogowego.

27-letni kierowca samochodu osobowego uderzył z dużą siłą w drzewo, a jego pojazd został doszczętnie zniszczony.

Mimo długotrwałej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Wypadek śmiertelny w powiecie bartoszyckim. Nie żyje 27-latek

W niedzielne (28 września) południe w miejscowości Kosy (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo. Ratownicy przez długi czas prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową 27-letniego kierowcy. Niestety, życia Adama – mieszkańca pobliskiej wsi – nie udało się uratować.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skalę zniszczeń – pojazd został dosłownie rozerwany na części. To kolejny dramatyczny przykład tego, jak cienka jest granica między bezpieczną jazdą a tragedią. Wąskie, kręte drogi Warmii i Mazur, często otoczone drzewami, nie wybaczają błędów. Wystarczy nadmierna prędkość, chwila nieuwagi albo zmęczenie, by doszło do nieodwracalnych konsekwencji.

To ostrzeżenie dla wszystkich kierowców: niezależnie od tego, czy wracamy z pracy, czy jedziemy na spotkanie z bliskimi, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Droga nie jest miejscem na pośpiech ani ryzyko. Pamiętajmy, że nawet zwykły odcinek lokalnej trasy może stać się tragiczną pułapką.

Brutalny samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to nastolatkowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.