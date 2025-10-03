Martwy niemowlak okazał się maskotką. Szokujące zgłoszenie w Warmińsko-Mazurskiem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-03 13:38

Oficer dyżurny piskiej komendy policji odebrał telefon, który zmroził mu krew w żyłach. Zgłaszający mężczyzna twierdził, że znalazł na drodze martwe dziecko. Na miejsce natychmiast wysłano patrol i karetkę. Na miejscu okazało się, że "martwe niemowlę", o którym mówił mężczyzna, to... maskotka.

Martwy niemowlak okazał się maskotką. Szok w Warmińsko-Mazurskiem

i

Autor: KPP Pisz/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Szokujące zgłoszenie w Piszu. Mężczyzna twierdził, że znalazł martwe dziecko

Bardzo nietypowe zgłoszenie otrzymał w czwartkowe przedpołudnie, 2 października, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna. Poinformował, że na drodze w gminie Biała Piska znalazł martwego chłopca w wieku około miesiąca, którego zabrał i zawiózł na bagażniku do domu.

Polecany artykuł:

Lagerfeld bez wartości. Zamiast markowych ciuchów, miała tanie podróbki. 47-lat…

Co naprawdę znalazł pijany 70-latek?

- Zgłoszenie było na tyle szokujące, że reakcja policjantów była natychmiastowa - mówi w rozmowie z Radiem ESKA nadkom. Anna Szypczyńska z KPP w Piszu. - Pod wskazany adres przyjechała też karetka pogotowia.

W mieszkaniu był kompletnie pijany 70-latek, z którym trudno było nawiązać logiczną rozmowę. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna pokazał policjantom co rzeczywiście znalazł na drodze. W tym momencie emocje opadły.

- Była to maskotka Spider-Mana - dodaje policjantka.

Co grozi pijanemu 70-latkowi?

Za bezpodstawne wezwanie służb 70-latek odpowie przed sądem. Skierowany bowiem zostanie wniosek o jego ukaranie.

Zgodnie z art. 66 Kodeksu Wykroczeń bezprawne wywołanie alarmu lub blokowanie telefonicznego numeru alarmowego jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Może jednak zdarzyć się tak, że konsekwencją bezpodstawnego wezwania służb będzie ludzkie życie, bo pomoc nie nadejdzie w porę.

Polecany artykuł:

Maleńki Staś znalazł nowy dom. Pielęgniarki płakały ze wzruszenia
Maleńki Staś znalazł nowy dom
10 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Świadkowie uratowali niemowlę z rozgrzanego auta
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
SPIDER-MAN
POLICJA PISZ
NIEMOWLĘ
MASKOTKA