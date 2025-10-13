Tragedia pod Kętrzynem. 13-latka i mężczyzna zginęli w pożarze domu

- Tragiczny pożar w wielorodzinnym budynku we wsi Winda pod Kętrzynem.
- W nocnym pożarze zginęły dwie osoby: 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.
- Dziesięć osób ewakuowano, a przyczyny tej straszliwej tragedii są wciąż ustalane.
Jak poinformowali warmińsko-mazurscy strażacy, dwie osoby zginęły w nocnym pożarze domu we wsi Winda niedaleko Kętrzyna. Jedną z ofiar jest 13-letnia dziewczynka, druga to 60-letni mężczyzna. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu.
W nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października) zapalił się wielorodzinny budynek, w którym mieszkały 4 rodziny. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu.
Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze domu. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku, gdzie znajdowały się dwie osoby - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna. Dyżurny straży pożarnej powiedział PAP, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione.
Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich na miejscu zaczną pracować policjanci, którzy będą ustalali powody tragedii.