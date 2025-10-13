Śmiertelne potrącenie pieszej w Bartoszycach. Droga zablokowana, poważne utrudnienia

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-10-13 12:53

Tragedia w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). W poniedziałek (13 października) 55-letnia kierująca oplem potrąciła pieszą. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować, pomimo reanimacji. Droga krajowa nr 51 w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegóły tej tragedii.

Super Express Google News

Potrącenia w Bartoszycach. Kobieta zginęła na DK51. Droga zablokowana!

O szczegółach wypadku mówi Radiu Eska Olsztyn podkom.  Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W poniedziałek (13 października) przed południem, około godz. 10:50, doszło do potrącenia pieszej przez 55-latkę kierującą oplem. Pomimo reanimacji, piesza zmarła. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują oględziny miejsca wypadku i wyjaśniają wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Droga krajowa 51 w miejscu wypadku będzie całkowicie zablokowana przez najbliższe 3-4 godziny. Policjanci wyznaczyli objazd i kierują ruchem.

CZYTAJ TEŻ: Pod wpływem narkotyków staranował rowerzystę i uciekł! Kierowca zatrzymany

Polecany artykuł:

"Spoczywaj w pokoju, Kubo...". Szkoła żegna 18-latka, który zginął w wypadku. B…

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Audi Adama M. rozpadło się na tysiące kawałków. Nowe informacje o wypadku pod Bartoszycami

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Kierowca busa wjechał w drzewo. 35-latek nie żyje! Dramat na drodze pod Ostródą
POWSZECHNA SŁUŻBA WOJSKOWA - DOBROWOLNA CZY OBOWIĄZKOWA? DEBATA SUPER EXPRESSU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE PIESZEJ
DROGA KRAJOWA
POLICJA BARTOSZYCE