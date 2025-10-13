Śmiertelne potrącenie pieszej w Bartoszycach. Droga zablokowana, poważne utrudnienia

Potrącenia w Bartoszycach. Kobieta zginęła na DK51. Droga zablokowana!

O szczegółach wypadku mówi Radiu Eska Olsztyn podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W poniedziałek (13 października) przed południem, około godz. 10:50, doszło do potrącenia pieszej przez 55-latkę kierującą oplem. Pomimo reanimacji, piesza zmarła. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują oględziny miejsca wypadku i wyjaśniają wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Droga krajowa 51 w miejscu wypadku będzie całkowicie zablokowana przez najbliższe 3-4 godziny. Policjanci wyznaczyli objazd i kierują ruchem.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

