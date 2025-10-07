Audi Adama M. rozpadło się na tysiące kawałków. Nowe informacje o wypadku pod Bartoszycami

Bartoszycka prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek (3 października) na trasie Galiny – Kosy. Zginął wówczas 27-letni Adam M., który kierując audi, wjechał w drzewo.

Śmiertelny wypadek w powiecie bartoszyckim. Kierowca audi uderzył w drzewo. Prokuratura wszczyna śledztwo

O śmiertelnym wypadku w powiecie bartoszyckim informowaliśmy już wcześniej. - Jadący samochodem osobowym 27-latek z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł – mówił wówczas podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach wszczęła śledztwo ws wypadku drogowego. Do tragedii doszło w piątek (3 października 2025 roku) na trasie Galiny – Kosy w gminie Bartoszyce. 

Śledczy jak dotąd ustalili, że kierujący audi a4 27-letni Adam M, na prostym odcinku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i wjechał w przydrożne drzewo. Adam M. jechał sam, a bezpośrednich świadków zdarzenia nie ustalono. Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora. Samochód, którym jechał Adam M., zabezpieczono do dalszych badań. Śledztwo jest w toku.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

