Śmiertelny wypadek z udziałem busa. Koszmarny weekend na drogach, liczby nie kłamią

Dramat na S61. Litwin wjechał w lawetę, jedna osoba nie żyje!

W miniony weekend (3-5 października) policjanci na Warmii i Mazurach pracowali na miejscu ośmiu wypadków drogowych, w których niestety dwie osoby zginęły. Rannych zostało 11 osób. Policjanci byli wzywani do 142 kolizji drogowych, a w trakcie kontroli zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.

W niedzielę (5 października) rano na trasie S61 w powiecie ełckim kierujący busem 35-letni obywatel Litwy najechał na inny, stojący na pasie awaryjnym samochód z podczepioną lawetą. W wyniku tego zdarzenia 48-letni pasażer busa zmarł, a pięciu innych pasażerów zostało rannych. 35-letni kierowca był trzeźwy, a okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

- mówi podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Do tragedii doszło również dwa dni wcześniej, 3 października, w powiecie bartoszyckim, na trasie w kierunku Galin. - Jadący samochodem osobowym 27-latek z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł – przekazał Markowski.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

