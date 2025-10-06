Śmiertelny wypadek z udziałem busa. Koszmarny weekend na drogach, liczby nie kłamią

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-06 10:21

Tragiczny weekend na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. W ośmiu wypadkach dwie osoby zginęły, a jedenaście zostało rannych. W powiecie ełckim na trasie S61 kierujący busem obywatel Litwy najechał na stojący na pasie awaryjnym samochód z lawetą. Zginęła jedna osoba, a pięciu pasażerów busa zostało rannych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Śmiertelny wypadek z udziałem busa. Koszmarny weekend na drogach

i

Autor: KPP Ełk/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Dramat na S61. Litwin wjechał w lawetę, jedna osoba nie żyje!

W miniony weekend (3-5 października) policjanci na Warmii i Mazurach pracowali na miejscu ośmiu wypadków drogowych, w których niestety dwie osoby zginęły. Rannych zostało 11 osób. Policjanci byli wzywani do 142 kolizji drogowych, a w trakcie kontroli zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących.

W niedzielę (5 października) rano na trasie S61 w powiecie ełckim kierujący busem 35-letni obywatel Litwy najechał na inny, stojący na pasie awaryjnym samochód z podczepioną lawetą. W wyniku tego zdarzenia 48-letni pasażer busa zmarł, a pięciu innych pasażerów zostało rannych. 35-letni kierowca był trzeźwy, a okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

- mówi podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Do tragedii doszło również dwa dni wcześniej, 3 października, w powiecie bartoszyckim, na trasie w kierunku Galin. - Jadący samochodem osobowym 27-latek z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł – przekazał Markowski.

CZYTAJ TEŻ: Śmierć na torach. 33-latek wtargnął pod pociąg!

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek w powiecie bartoszyckim – przestroga dla kierowców

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Krzyś już nie wróci na boisko. 12-latek zginął pod kołami auta. Sąd zaostrzył wyrok dla kierowcy

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Pociąg z Mazur do popularnej europejskiej stolicy bez przesiadki. Wiemy, kiedy …
Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WARMIA I MAZURY
WYPADEK BUSA