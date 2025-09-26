Pociąg z Mazur do popularnej europejskiej stolicy bez przesiadki. Wiemy, kiedy to się stanie

Od grudnia 2025 r. nocny pociąg „Baltic Express” z Trójmiasta do Pragi zmieni trasę.

Mieszkańcy Iławy, Bydgoszczy i Torunia zyskają bezpośrednie połączenie z Pragą, w tym możliwość podróży w wagonie sypialnym.

Celem zmian jest zwiększenie dostępności międzynarodowych połączeń kolejowych dla tych regionów.

Sprawdź, jak zmiany wpłyną na czas podróży i czy planowane kuszetki zwiększą Twój komfort!

Nocny pociąg „Baltic Express” od grudnia 2025 r. zostanie skierowany na nową trasę. Mieszkańcy Iławy (woj. warmińsko-mazurskie), a także Bydgoszczy i Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu do Pragi, stolicy Czech. Co więcej, podróżni będą mieć do dyspozycji wagon sypialny. Jak informuje Radio Eska, trwają też rozmowy nad wprowadzeniem dodatkowej kuszetki.

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że zmiana trasy „Baltic Expressu” ma na celu zwiększenie dostępności międzynarodowych połączeń kolejowych właśnie dla mieszkańców Torunia i Iławy. - Dotychczas pociąg kursował przez Działdowo, jednak nowa trasa umożliwi objęcie ofertą kolejową dodatkowych miast regionu kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego – czytamy w artykule Eski.

Przypomnijmy, że „Baltic Express” to pociąg uruchomiony w grudniu 2024 r. To wspólna inicjatywa PKP Intercity i czeskich kolei państwowych (České dráhy). Pasażerowie mają do dyspozycji cztery pary połączeń dziennie z Trójmiasta do Pragi, w tym jedno połączenie nocne.

Obecny czas podróży na trasie Gdynia–Praga to około dziewięciu godzin. Po grudniowych zmianach w rozkładzie jazdy podróż może się nieco wydłużyć. W zamian pasażerowie zyskają większy komfort podróży, przede wszystkim dzięki stałemu wagonowi sypialnemu, który pozwoli na spokojny i wygodny nocny przejazd. Dodatkowo władze kolejowe rozważają dołączenie kuszetki, co także zwiększy możliwości wyboru i komfort pasażerów.

Aktualne informacje dotyczące godzin odjazdów, cen biletów oraz rodzaju dostępnych miejsc można na bieżąco sprawdzać w internetowej wyszukiwarce połączeń PKP Intercity oraz na oficjalnej stronie poświęconej pociągowi „Baltic Express”. Przed planowaną podróżą pasażerowie powinni zapoznać się z rozkładem i ofertą, szczególnie po wprowadzeniu grudniowych zmian.

Sonda Lubisz podróżować pociągiem? Tak Tak, ale nie w Polsce Wybieram pociąg tylko wtedy, kiedy muszę Nie, w ogóle nie wsiadam do pociągów