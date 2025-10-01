Śmierć na torach. 33-latek wtargnął pod pociąg! Utrudnienia w ruchu kolejowym

Pod Nidzicą 33-latek wtargnął pod pociąg. Życia mężczyzny nie udało się uratować

- Nidziccy policjanci pracują na miejscu zdarzenia, do którego doszło około godz. 12:30 w okolicach przejazdu kolejowego w pobliżu miejscowości Nibork Drugi – mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

33-letni mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Olsztyn – Kraków. Zmarł na miejscu wskutek poniesionych obrażeń. Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalenie szczegółów zdarzenia. Ruch kolejowy w miejscu tragedii jest utrudniony.