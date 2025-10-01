Śmierć na torach. 33-latek wtargnął pod pociąg! Utrudnienia w ruchu kolejowym

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-01 14:29

Tragedia w województwie warmińsko-mazurskim. W środę (1 października) 33-letni mężczyzna wtargnął pod pociąg. Zmarł na miejscu na skutek poniesionych obrażeń. O szczegółach zdarzenia, do którego doszło w pobliżu miejscowości Nibork Drugi, mówi w rozmowie z „Super Expressem” rzeczniczka nidzickiej policji.

Śmierć na torach. 33-latek wtargnął pod pociąg! Utrudnienia w ruchu kolejowym

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Pod Nidzicą 33-latek wtargnął pod pociąg. Życia mężczyzny nie udało się uratować

- Nidziccy policjanci pracują na miejscu zdarzenia, do którego doszło około godz. 12:30 w okolicach przejazdu kolejowego w pobliżu miejscowości Nibork Drugi – mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

33-letni mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Olsztyn – Kraków. Zmarł na miejscu wskutek poniesionych obrażeń. Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalenie szczegółów zdarzenia. Ruch kolejowy w miejscu tragedii jest utrudniony.

CZYTAJ TEŻ: Dramat w Elblągu. Nastolatek potrącił 6-latka. Obaj mieli hulajnogi, żaden nie miał kasku

Polecany artykuł:

Czy Jacek D. odpowie za śmierć utytułowanej pływaczki? 29-letnia Justyna zginęł…
PRZYSTAWKI TUSKA JUŻ NA TALERZU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki