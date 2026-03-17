35-letni Jakub odnaleziony przez policję. Mężczyzna bez rąk zaginął kilka dni temu

Zaginięcie Jakuba B. z Ełku zgłoszone na policję

O zniknięciu Jakuba B. służby mundurowe poinformowały opinię publiczną we wtorek, 10 marca. Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny trafiło do ełckiej Komendy Powiatowej Policji, ponieważ stamtąd pochodzi, chociaż w ostatnim czasie jego miejscem zamieszkania była Warszawa. Znakiem szczególnym poszukiwanego 35-latka był całkowity brak kończyn górnych.

Stróże prawa prosili o wsparcie każdego, kto mógł w jakikolwiek sposób ustalić miejsce pobytu zaginionego. W oficjalnym komunikacie zaapelowano do obywateli:

„Osoby, które zobaczą mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z policjantami”

Tragiczny wypadek w pracy. Jakub B. stracił obie ręce

Ta sprawa wywołała ogromne poruszenie w społeczeństwie, co wynikało z wyjątkowo bolesnych doświadczeń z przeszłości 35-latka. Jakiś czas temu krewni zainicjowali zbiórkę pieniędzy, z której środki miały zostać przeznaczone na specjalistyczną protezę dla poszkodowanego. W dołączonym opisie zrzutki dokładnie zrelacjonowano fatalny w skutkach wypadek, który drastycznie i bezpowrotnie odmienił codzienność Jakuba. Jak opisywała ten dramat jego siostra:

„Pamiętam, że to była sobota. 18 października 2014. Kilka minut po 11 zadzwonił telefon. Odebrała nasza mama, wyszła do drugiego pokoju. Po chwili usłyszałam jej płacz. Mój brat Kuba miał wypadek w pracy. Maszyna do cięcia metalu wciągnęła, zmiażdżyła i oskalpowała mu obie ręce. Pierwsze pytanie: czy żyje? Żyje, ale jego stan jest krytyczny. Od tego momentu wszystko się dzieje obok nas. Jesteśmy aktorami w bardzo smutnym filmie. I cały czas mamy nadzieję, że skończy się happy endem”

Ełcka policja odnalazła 35-latka. Jakub B. jest bezpieczny

Po uświadomieniu sobie zniknięcia mężczyzny, najbliżsi natychmiast zaalarmowali organy ścigania. Zupełnie nikt nie miał pojęcia, gdzie dokładnie przebywa 35-latek ani czy przypadkiem nie znalazł się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ponieważ poszukiwany dosłownie przepadł bez wieści, sprawę intensywnie prowadzili funkcjonariusze z ełckiej komendy.

Cała akcja poszukiwawcza przyniosła ostatecznie bardzo optymistyczne wieści. Według informacji przekazanych przez mundurowych, zaginiony 35-latek został pomyślnie zlokalizowany. Policja oficjalnie potwierdziła, że w trakcie nieobecności odnalezionemu mężczyźnie nie stała się żadna fizyczna krzywda.