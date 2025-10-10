Pod wpływem narkotyków staranował rowerzystę i uciekł! Kierowca zatrzymany

W gminie Susz doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem kierowcy i rowerzysty.

31-letni kierowca, pod wpływem amfetaminy, czołowo zderzył się z rowerzystą, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Rowerzysta z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, a kierowcy grożą surowe konsekwencje prawne.

Jakie zarzuty usłyszał sprawca i jakie środki zapobiegawcze zastosował prokurator?

W środę (8 października) iławscy policjanci otrzymali informację o wypadku drogowym na jednej z dróg w gminie Susz. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Wstępnie ustalili, że 31-letni kierowca skody chciał wyprzedzić inny pojazd, ale zamiast tego doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym rowerzystą.

Co gorsza, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Rowerzysta z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.

Policjanci zatrzymali 31-latka. Mieszkaniec gminy Susz stracił prawo jazdy i trafił do celi. Od mężczyzny została również pobrana krew do badania. Jak ustalili funkcjonariusze, 31-latek kierował skodą, będąc pod wpływem amfetaminy.

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia wykonali oględziny, zabezpieczyli dokumentację fotograficzną oraz przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie, do których się przyznał.

- informuje asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Iławie zastosował wobec mieszkańca gminy Susz policyjny dozór. Mężczyzna musi stawiać się w jednostce policji, musi informować o wyjeździe powyżej 5 dni, ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wydania dokumentu umożliwiający wyjazd.

Źródło: KPP Iława

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania