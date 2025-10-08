Kierowca busa wjechał w drzewo. 35-latek nie żyje! Dramat na drodze pod Ostródą

Tragiczny poranek w woj. warmińsko-mazurskim. 35-letni kierowca busa zginął w wypadku, do którego doszło na drodze Kraplewo – Dziadyk w gminie Ostróda. O szczegółach zdarzenia opowiada nam rzeczniczka ostródzkiej komendy powiatowej policji.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie/ Materiały prasowe 35-letni kierowca busa zginął w wypadku, do którego doszło na drodze Kraplewo – Dziadyk.
Śmiertelny wypadek pod Ostródą. 35-letni kierowca busa zginął po uderzeniu w drzewo

W środę (8 października) około godz. 5 ostródzcy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu z udziałem jednego pojazdu, do którego doszło na odcinku drogi Kraplewo – Dziadyk w gminie Ostróda.

Na miejscu okazało się, że kierowca, na tę chwilę z niewyjaśnionych przyczyn, uderzył w drzewo – mówi w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 35-letni kierowca busa zginął na miejscu. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, a przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Polecany artykuł:

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

