Szok w Mikołajkach. 13-latek za kierownicą na prośbę pijanego ojca!

We wtorek (21 października) po godzinie 23 policjanci z Mikołajek zatrzymali pojazd osobowego volkswagena. Okazało się, że za kierownicą siedział… 13-letni chłopiec z gminy Mikołajki. Co więcej, pasażerem był 43-letni ojciec nastolatka.

W rozmowie z policjantami 43-latek przyznał, że namówił syna, aby ten zawiózł go do sklepu po alkohol. Po wszystkim nastolatek poprosił ojca, aby mógł jeszcze pojeździć po mieście, na co ojciec się zgodził. Badanie alkomatem wykazało, że 43-latek miał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Chłopiec został przekazany pod opiekę rodziny.

Pijany ojciec naraził syna na niebezpieczeństwo. Co grozi 43-latkowi?

Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez udostępnienie i zezwolenie na kierowanie pojazdem mechanicznym małoletniemu synowi. Materiały zostaną również przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

KPP w Mrągowie

