62-letnia kobieta kierująca citroënem straciła panowanie nad autem.

Pojazd wpadł w poślizg, zjechał do rowu i uderzył w drzewo.

Kierująca zginęła na miejscu.

Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana.

Na miejscu pracują służby i policja pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje o ostrożność – mokra nawierzchnia i prędkość to częste przyczyny tragedii.

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę (18.10) rano na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Sołdany w gminie Giżycko. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 62-letnia kierująca samochodem marki Citroën straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Auto wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w drzewo. Niestety, kobieta zginęła na miejscu.

Zobacz też: "Spoczywaj w pokoju, Kubo...". Szkoła żegna 18-latka, który zginął w wypadku. BMW roztrzaskało się na drzewie

Na miejscu tragedii pracują służby ratunkowe i policja pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana, a ruch w rejonie zdarzenia został wstrzymany. Funkcjonariusze apelują do kierowców o cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb.

Czytaj też: Tragedia! Ojciec śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko

Policja przypomina również o zachowaniu szczególnej ostrożności — mokra nawierzchnia i nadmierna prędkość to wciąż jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką. Kierowca toyoty nie miał szans: