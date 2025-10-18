Tragiczny wypadek w Sołdanach. Nie żyje 62-letnia kobieta

2025-10-18 10:13

Tragiczny poranek na drodze krajowej nr 63 w Sołdanach w gminie Giżycko. 62-letnia kierująca citroënem straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo. Niestety, kobieta zginęła na miejscu.

Autor: KWP Olsztyn/ Materiały prasowe
  • 62-letnia kobieta kierująca citroënem straciła panowanie nad autem.
  • Pojazd wpadł w poślizg, zjechał do rowu i uderzył w drzewo.
  • Kierująca zginęła na miejscu.
  • Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana.
  • Na miejscu pracują służby i policja pod nadzorem prokuratora.
  • Policja apeluje o ostrożność – mokra nawierzchnia i prędkość to częste przyczyny tragedii.

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę (18.10) rano na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Sołdany w gminie Giżycko. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 62-letnia kierująca samochodem marki Citroën straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Auto wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w drzewo. Niestety, kobieta zginęła na miejscu.

Na miejscu tragedii pracują służby ratunkowe i policja pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana, a ruch w rejonie zdarzenia został wstrzymany. Funkcjonariusze apelują do kierowców o cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb.

Policja przypomina również o zachowaniu szczególnej ostrożności — mokra nawierzchnia i nadmierna prędkość to wciąż jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

