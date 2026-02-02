Szkoły zamknięte z powodu mrozów. Tutaj uczniowie mają wolne

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-02 7:17

Siarczyste mrozy zmusiły samorządy do pilnych decyzji. W wielu regionach Polski odwołano lekcje, a uczniowie zyskali niespodziewane wolne - wszystko w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Gdzie konkretnie nie odbywają się zajęcia i tym samym ferie zimowe zostały przedłużone?

Czy uczniowie muszą chodzić do szkoły w mróz?

Autor: Getty Images Przy bardzo niskich temperaturach, dyrektorzy szkół mogą zawiesić zajęcia
Zima w Polsce pokazuje swoje najmroźniejsze oblicze. Do Polski napłynęło arktyczne powietrze, a temperatury w wielu regionach spadły do wartości rzadko notowanych w ostatnich latach. Synoptycy wydają ostrzeżenia przed mrozem, a warunki pogodowe stały się szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego część samorządów zdecydowała się na zawieszenie zajęć szkolnych.

Odwołane zajęcia w szkole. Atak mrozu nie daje za wygraną

Ze względu na siarczysty mróz, o którym pisaliśmy m.in. tutaj: -29 stopni na Podlasiu to nie wszystko. Zapowiadają ekstremalne warunki pogodowe, wiele szkół w Polsce zdeycdowało się na odwołanie zajęć 1 i 2 lutego 2026 roku. Zajęcia w poniedziałek i wtorek zostały zawieszone m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Taką decyzję podjęły władze Korsz, gdzie lekcje nie odbędą się w szkołach podstawowych w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. 

Robimy to w trosce o dzieci, które jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyły tak niskich temperatur, a musiałyby oczekiwać na autobus lub iść pieszo do szkoły nawet ponad dwa kilometry - informował burmistrz Korsz Jan Adamowicz, cytuje portal naszdziennik.pl.

Podobne decyzje zapadły w Ornecie oraz w gminie Lidzbark Warmiński. Tam również zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na dwa dni, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki w szkołach. Lekcje nie odbędą się także w szkołach prowadzonych przez gminę wiejską Bartoszyce  w województwie warmińsko-mazurskim (m.in. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach).

Podlasie i Pomorze reagują na mróz

W województwie podlaskim zajęcia odwołano m.in. w Nurcu-Stacji. Gmina zapowiedziała, że szkoły i przedszkola pozostaną otwarte dla dzieci wymagających opieki, jednak dowóz uczniów autobusami szkolnymi nie będzie realizowany. Z kolei w Puńsku lekcje mają się odbyć, ale brak obecności uczniów będzie usprawiedliwiony.

Na Pomorzu decyzję o zawieszeniu zajęć podjął burmistrz Kwidzyna. W dniach 2-3 lutego 2026 roku nie będą prowadzone lekcje we wszystkich szkołach podstawowych podległych miastu. Jednocześnie zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w domu.

W związku z prognozowanymi bardzo niskimi temperaturami powietrza oraz kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży informuję, że w dniach 2-3 lutego 2026 roku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn - poinformował burmistrz Kwidzyna Sebastian Kasztelan, cytuje portal rmf24.pl.

Co ważne, liczba szkół w Polsce objętych zawieszeniem zajęć jest wciąż podsumowywana i warto obserwować informacje przekazywane przez dane placówki m.in. na ich stronach internetowych oraz w mediach.

Polska w fali mrozów

Jak ochronić się przed mrozem?

Silny mróz może być niebezpieczny dla zdrowia, dlatego w czasie bardzo niskich temperatur warto zachować szczególną ostrożność. Oto najważniejsze zasady, które pomogą bezpiecznie przetrwać zimowe chłody:

  • Ubieraj się warstwowo
  • Chroń newralgiczne części ciała - czapka, szalik i rękawiczki to podstawa.
  • Unikaj długiego przebywania na mrozie
  • Zadbaj o odpowiednie obuwie
  • Jedz ciepłe posiłki i pij ciepłe napoje
  • Unikaj alkoholu
  • Zwracaj uwagę na objawy wychłodzenia i odmrożeń - drętwienie, bladość skóry, mrowienie czy ból to sygnały ostrzegawcze.
