W latach 70. to imię królowało. W I połowie 2025 nie pojawiło się wcale

W latach 70. niemal w każdej klasie szkolnej można było spotkać co najmniej jedną Iwonę. Dziś to imię niemal całkowicie zniknęło z list wyborów młodych rodziców, a najnowsze dane są bezlitosne. Dlaczego nikt nie chce nazywać już tak dzieci oraz czy jest cień szansy, że popularność Iwonek powróci?

Imię, które było symbolem swojej epoki

Iwona święciła triumfy przede wszystkim w latach 60. i 70. XX wieku. Rodzice chętnie sięgali po to imię, uznając je za nowoczesne, eleganckie i międzynarodowe. Iwony kojarzyły się z energią, pewnością siebie i kobiecą siłą. Popularność imienia była tak duża, że przez wiele lat utrzymywało się ono w czołówce rankingów nadawanych imion żeńskich w Polsce.

Imię Iwona: pochodzenie i znaczenie

Imię Iwona ma starogermańskie korzenie i wywodzi się od słowa iv oznaczającego "cis" - drzewo symbolizujące trwałość i odporność. Żeńska forma imienia Iwo przez lata funkcjonowała w wielu krajach Europy, w tym we Francji i Niemczech, zanim na dobre zadomowiła się w Polsce. Mówi się, że kobiety noszące imię Iwona są eleganckie, pełne klasy i siły.

Choć jeszcze w latach 80. i 90. Iwony wciąż były obecne w szkołach i na uczelniach, z biegiem lat zainteresowanie tym imieniem zaczęło gwałtownie spadać. Obecnie rodzice znacznie częściej wybierają imiona krótkie, staropolskie lub te inspirowane zagranicznymi trendami. W 2023 i 2024 roku urodziło się zaledwie 30 dziewczynek o imieniu Iwona. Można więc powiedzieć, że to dziś imię oryginalne i nietypowe.

Oczywiście historia pokazuje, że moda na imiona lubi zataczać koło. Wiele imion uznawanych kiedyś za niemodne po latach wraca do łask, więc być może podobny los czeka również Iwonę. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że to imię pozostaje jednym z największych nieobecnych współczesnych rankingów.